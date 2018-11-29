14 شركة مصرية تشارك بالجناح المصرى فى معرض "The Big 5"

كتب- إسلام سعيد

تختتم، اليوم، فعاليات الدورة الـ39 لمعرض الإنشاءات والبناء الدولى "The Big 5" المقام بدبى بالإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 26 – 29 نوفمبر الجارى، بمشاركة 14 شركة مصرية.

استعرضت فعاليات المعرض 5 قطاعات أساسية فى مجال البناء تشمل الخدمات الميكانيكية والكهرباء والسباكة والهندسة الداخلية والبناء الخارجى والخاص وأدوات ومعدات البناء وأحدث التقنيات المستخدمة فى مجال التشييد والبناء.

نظمت هيئة تنمية الصادرات الجناح المصرى بالمعرض، على مساحة 377 مترا مربعا.

ومن جانبها قالت شيرين الشوربجى، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات، إن المشاركة الفعالة للشركات المصرية بأكبر معرض لحلول البناء والإنشاءات بمنطقة الشرق الأوسط، تسهم فى خلق بيئة اتصال بينها وبين الشركاء التجاريين والمستوردين بأسواق منطقة الشرق الأوسط والدول العربية وقارتى أفريقيا وآسيا.

مشيرة إلى أن المعرض يسهم فى زيادة الفرص التصديرية للمنتجات المصرية بالأسواق الاقليمية والعالمية، خاصة أن المعرض يشارك به الكثير من المشترين والموزعين والتجار والموردين من كافة انحاء العالم.

وأشارت فى تصريحات لها اليوم الخميس، إلى أهمية التواجد المصرى فى مثل هذه المعارض لتعزيز انتشار ورواج المنتجات المصرية بالأسواق العالمية بصفة عامة وأسواق الدول العربية بصفة خاصة، وهو ما يسهم فى زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر والدول العربية.

ومن جهته أشار تيمور عصام، مدير الجناح المصرى بالمعرض إلى أهمية مشاركة الشركات المصرية فى معرض البيج 5 باعتباره نافذة أساسية لعرض أحدث الاتجاهات والتطورات فى مجال البناء، والتواصل مع أكثر من 2600 عارض حول العالم وكذا مع مهندسين وبنائين، ومقاولين، على مدى أربعة أيام، لافتا إلى أن أكثر من 2500 شركة عالمية وما يزيد على 20 جناحاً رسمياً شاركت بفعاليات المعرض.

جدير بالذكر أن معرض "الخمسة الكبار" قدم هذا العام مبادرتين جديدتين، بهدف الارتقاء بقطاع البناء والتشييد، الأولى منطقة "Live Innovation Zone" الجديدة، والتى تستضيف مجموعة مختارة من المنتجات الأكثر ابتكاراً التى تسهم فى تطوير صناعة البناء والتشييد، والثانية مدينة الشركات الناشئة من الخمسة الكبار، التى تقدم الشركات التكنولوجية المبتكرة فى عالم البناء والتشييد.

كما استضاف معرض الخمسة الكبار، القمة العالمية لرواد الطاقة الشمسية، التى تشمل مراسم حفل توزيع جائزة القمة العالمية لرواد الطاقة الشمسية "GSLS" للاحتفال بالإنجازات التى ترمى إلى تحقيق بصمة أكثر استدامة وكفاءة، من خلال حلول الطاقة الشمسية.