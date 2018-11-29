10 خطوات لبناء مسجد جديد بالجهود الذاتية وفتحه للعمل الدعوى

تفتح وزارة الأوقاف، الباب للجهود الذاتية فى بناء مساجد جديدة من قبل المواطنين أو الجهات الخاصة، وذلك بناء على الخطوات التالية:

1 - المسجد مؤسسة رسمية من مؤسسات الدولة إذا ما رغب المتبرع فى البناء أن يرعى التراخيص اللازمة.

2 - لابد أن يحصل المتبرع على تصريح مسبق ببناء مسجد لضمان عدم توقف العمل.

3 - إذا كانت أرض المشروع مرخصة مبانى فعلى المتبرع أن يثبت ملكيتها.

4 - يتنازل المتبرع عن ملكية الأرض للأوقاف ويخضع لنموذجها للبناء والإعمار.

5 - تشرف الإدارة الهندسية المركزية بالوزارة على البناء وقد توقفه إذا خالف رسوماتها الهندسية أو استغل أراضى مجاورة.

6 - يوفر المتبرع وسائل الحماية المدنية والتهوية الجيدة والبعد عن النزاعات.

7 - يمنع البناء على أرض الأوقاف و طرح النهر وأملاك الدولة والأراضي الزراعية والقريبة من مساجد والصحراوية.

8 - إذا رغب فى البناء على الأرض الزراعية لابد من أخذ موافقة وزارة الزراعة أولا وعدم استغلال الأمر فى تسقيع الأراضى.

9 - يجب توفير جميع المرافق والتراخيص وعدم توصيل مرفق بالمخالفة.

10 - تسعى الوزارة إلى تقديم 4 نماذج موحدة لبناء المساجد كل نموذج من الأربعة حسب المساحة وكم الخدمات.