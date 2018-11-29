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10 خطوات لبناء مسجد جديد بالجهود الذاتية وفتحه للعمل الدعوى

الخميس، 29 نوفمبر 2018 04:00 ص
10 خطوات لبناء مسجد جديد بالجهود الذاتية وفتحه للعمل الدعوى مسجد- أرشيفية
كتب - إسماعيل رفعت
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تفتح وزارة الأوقاف، الباب للجهود الذاتية فى بناء مساجد جديدة من قبل المواطنين أو الجهات الخاصة، وذلك بناء على الخطوات التالية:
 
1 - المسجد مؤسسة رسمية من مؤسسات الدولة إذا ما رغب المتبرع فى البناء أن يرعى التراخيص اللازمة.
2 - لابد أن يحصل المتبرع على تصريح مسبق ببناء مسجد لضمان عدم توقف العمل.
3 - إذا كانت أرض المشروع مرخصة مبانى فعلى المتبرع أن يثبت ملكيتها.
4 - يتنازل المتبرع عن ملكية الأرض للأوقاف ويخضع لنموذجها للبناء والإعمار.
5 - تشرف الإدارة الهندسية المركزية بالوزارة على البناء وقد توقفه إذا خالف رسوماتها الهندسية أو استغل أراضى مجاورة.
6 - يوفر المتبرع وسائل الحماية المدنية والتهوية الجيدة والبعد عن النزاعات.
7 - يمنع البناء على أرض الأوقاف و طرح النهر وأملاك الدولة والأراضي الزراعية والقريبة من مساجد والصحراوية.
8 - إذا رغب فى البناء على الأرض الزراعية لابد من أخذ موافقة وزارة الزراعة أولا وعدم استغلال الأمر فى تسقيع الأراضى.
9 - يجب توفير جميع المرافق والتراخيص وعدم توصيل مرفق بالمخالفة.
10 - تسعى الوزارة إلى تقديم 4 نماذج موحدة لبناء المساجد كل نموذج من الأربعة حسب المساحة وكم الخدمات.
 

 


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