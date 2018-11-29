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يوم الشهيد.. الإماراتيون والعرب على تويتر يحيون ذكرى تضحيات أبناء الشيخ زايد

الخميس، 29 نوفمبر 2018 02:33 م
يوم الشهيد.. الإماراتيون والعرب على تويتر يحيون ذكرى تضحيات أبناء الشيخ زايد نصب تذكارى ليوم الشهيد الإماراتى
كتب محمد رضا
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تحتفل دولة الإمارات، غدًا الجمعة، بذكرى " يوم الشهيد "، حيث تحتفل به يوم 30 نوفمبر من كل عام، وفى هذا الإطار تصدر هاشتاج "يوم الشهيد"، الأكثر تداولا فى الإمارات ومصر، وسط تأكيد على الاحتفاء بهذه المناسبة العظيمة من أبناء الإمارات العربية المتحدة، وأشقائهم العرب.

 

 

وقال المدون الإماراتى، إبراهيم بهزاد، تعليقًا على نشره أغنية بهذه المناسبة، "فى ذكرى يوم الشهيد الإماراتى كلنا نفتخر بتضحيات شهداء الإمارات البواسل رحمهم الله، وببطولات جنودنا البواسل حفظهم الله ونصرهم..  والإمارات بكم تفتخر قادةً وشعبًا.. يوم الشهيد 2018.. الإمارات"، كما قال حسين الجسمى، "صباح العز والفخر"، مع نشره صورة لعلم الإمارات.

 

 

إضافة إلى ذلك عبرت آلاف التغريدات عن اعتزاز الشعب الإماراتى وأشقائه العرب بيوم الشهيد، الذى تحل ذكراه غدًا الجمعة، وقال المشاركون فى الهاشتاج "نقف اليوم وقفة تخليد وعرفان لشهداء الإمارات لما سطروه من ملاحم بطولية فى ميادين الحق والواجب، ولما قدموه من تضحيات فى سبيل خدمة الوطن"، كما قالوا "نتذكر اليوم أولئك الذين تخلوا عن كل شىء من أجل سلامة بلادنا وازدهارها.. الله يرحم أرواحكم".

 

 

ونشر المغردون الإماراتيون والعرب، صور للنصب التذكارى لـ"يوم الشهيد"، والأغانى الوطنية الإماراتية، معلقين "ستبقى تضحياتكم خالدة فى ذاكرة الوطن"، كذلك قالت أحدى المشاركات "رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.. وسطروا العز والكرامة، ورفعوا راية الإسلام بدمائهم الطاهرة، هم مصدر عز وفخر للأجيال القادمة"، كما نشر بعضهم صور الأطفال مرتدين الزى العسكرى للتعبير عن فخرهم بالجيش الإماراتى وتضحيات أبناء الوطن فى سبيل حمايته وأمنه.

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