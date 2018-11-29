يوم الشهيد.. الإماراتيون والعرب على تويتر يحيون ذكرى تضحيات أبناء الشيخ زايد

كتب محمد رضا

تحتفل دولة الإمارات، غدًا الجمعة، بذكرى " يوم الشهيد "، حيث تحتفل به يوم 30 نوفمبر من كل عام، وفى هذا الإطار تصدر هاشتاج "يوم الشهيد"، الأكثر تداولا فى الإمارات ومصر، وسط تأكيد على الاحتفاء بهذه المناسبة العظيمة من أبناء الإمارات العربية المتحدة، وأشقائهم العرب.

وقال المدون الإماراتى، إبراهيم بهزاد، تعليقًا على نشره أغنية بهذه المناسبة، "فى ذكرى يوم الشهيد الإماراتى كلنا نفتخر بتضحيات شهداء الإمارات البواسل رحمهم الله، وببطولات جنودنا البواسل حفظهم الله ونصرهم.. والإمارات بكم تفتخر قادةً وشعبًا.. يوم الشهيد 2018.. الإمارات"، كما قال حسين الجسمى، "صباح العز والفخر"، مع نشره صورة لعلم الإمارات.

نقف اليوم وقفة تخليد وعرفان لشهداء الإمارات لما سطروه من ملاحم بطولية في ميادين الحق والواجب، ولما قدموه من تضحيات في سبيل خدمة الوطن. #يوم_الشهيد pic.twitter.com/kDUV12pcEh — Sarah Al Amiri (@SarahAmiri1) November 29, 2018

إضافة إلى ذلك عبرت آلاف التغريدات عن اعتزاز الشعب الإماراتى وأشقائه العرب بيوم الشهيد، الذى تحل ذكراه غدًا الجمعة، وقال المشاركون فى الهاشتاج "نقف اليوم وقفة تخليد وعرفان لشهداء الإمارات لما سطروه من ملاحم بطولية فى ميادين الحق والواجب، ولما قدموه من تضحيات فى سبيل خدمة الوطن"، كما قالوا "نتذكر اليوم أولئك الذين تخلوا عن كل شىء من أجل سلامة بلادنا وازدهارها.. الله يرحم أرواحكم".

11/30... 🇦🇪 اليوم يوم الأبطال ....اليوم يوم حماة الوطن ...اليوم يوم من أجل هذا الوطن سالت دمائهم .... اليوم يوم الشهيد ... ربي أكرم نزلهم ووسع مدخلهم وجعلهم في منازل الشهداء والصديقين يآرب العالمين💔#يوم_الشهيد_الاماراتي 🇦🇪 pic.twitter.com/LVvHkJV3J6 — 🇦🇪أم عبدالله🇦🇪غياب وإن طال اذكروني بدعوة (@samaer90) November 29, 2018

ونشر المغردون الإماراتيون والعرب، صور للنصب التذكارى لـ"يوم الشهيد"، والأغانى الوطنية الإماراتية، معلقين "ستبقى تضحياتكم خالدة فى ذاكرة الوطن"، كذلك قالت أحدى المشاركات "رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.. وسطروا العز والكرامة، ورفعوا راية الإسلام بدمائهم الطاهرة، هم مصدر عز وفخر للأجيال القادمة"، كما نشر بعضهم صور الأطفال مرتدين الزى العسكرى للتعبير عن فخرهم بالجيش الإماراتى وتضحيات أبناء الوطن فى سبيل حمايته وأمنه.



























