وفاة طالب بجامعة بنى سويف بعد إصابته بغيبوبة على رصيف محطة القطار

بنى سويف أيمن لطفى

لفظ الطالب حسين عبدالله 21 عاما طالب بكلية التجارة بجامعة بنى سويف، أنفاسه الأخيرة على رصيف محطة القطار بمدينة بنى سويف العاصمة عقب نزوله من القطار رقم 975 أسوان - القاهرة.

وتم نقل الطالب جثة هامدة إلى مستشفى الجامعة، وتبين إصابته بغيبوبة مفاجئة وسقوطه مغشيا عليه على رصيف المحطة .

تحرر محضر بالواقعة وأكد خلاله شقيق المتوفى على أن أخيه يقيم معه بمحافظة المنيا و لا يعانى من أى مرض، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق إذ صرحت بدفن الجثة بعد ورود تقرير مفتش الصحة .