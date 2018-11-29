video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 29 نوفمبر 2018 05:49 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

وفاة طالب بجامعة بنى سويف بعد إصابته بغيبوبة على رصيف محطة القطار

الخميس، 29 نوفمبر 2018 05:06 م
وفاة طالب بجامعة بنى سويف بعد إصابته بغيبوبة على رصيف محطة القطار إسعاف - أرشيفية
بنى سويف أيمن لطفى
إضافة تعليق
لفظ الطالب حسين عبدالله  21 عاما طالب بكلية التجارة بجامعة بنى سويف، أنفاسه الأخيرة على رصيف محطة القطار بمدينة بنى سويف العاصمة عقب نزوله من القطار رقم  975 أسوان - القاهرة.
 
وتم نقل الطالب جثة هامدة إلى مستشفى الجامعة، وتبين إصابته بغيبوبة مفاجئة وسقوطه مغشيا عليه  على رصيف المحطة .
 
تحرر محضر بالواقعة وأكد خلاله شقيق المتوفى على أن أخيه يقيم معه بمحافظة المنيا و لا يعانى من أى مرض، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق إذ صرحت بدفن الجثة بعد ورود تقرير مفتش الصحة  .
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وفاة طالب وإصابة والديه وشقيقه بالتسمم عقب تناولهم وجبة فاسدة بكفر الشيخ

بنى سويف

محافظه بنى سويف

حوادث المحافظات

حوادث مصر

وفاه طالب جامعى

رصيف محطه بنى سويف




لا تفوتك
ماذا ينتظر المحترفون فى الخميس الكروى؟.. محمد الننى فى نزهة مع أرسنال.. عمرو وردة يتحدى تشيلسى باليوروباليج.. الشحات فى مهمة رد الجميل لجماهير العين.. حسين السيد لإنقاذ الاتفاق من دوامة الهزائم بالدورى السعودى

ماذا ينتظر المحترفون فى الخميس الكروى؟.. محمد الننى فى نزهة مع أرسنال.. عمرو وردة يتحدى تشيلسى باليوروباليج.. الشحات فى مهمة رد الجميل لجماهير العين.. حسين السيد لإنقاذ الاتفاق من دوامة الهزائم بالدورى السعودى

محمد بن سلمان يجدد شباب المملكة.. سياسة خارجية أكثر فعالية.. مقاطعة قطر وتقويض إيران ومواجهة التطرف بالانفتاح على العالم.. الأمير الشاب صاحب مشروع تطوير الاقتصاد والاستثمار التكنولوجى

محمد بن سلمان يجدد شباب المملكة.. سياسة خارجية أكثر فعالية.. مقاطعة قطر وتقويض إيران ومواجهة التطرف بالانفتاح على العالم.. الأمير الشاب صاحب مشروع تطوير الاقتصاد والاستثمار التكنولوجى

حظوظ ليفربول فى التأهل لثمن نهائى دورى أبطال أوروبا

حظوظ ليفربول فى التأهل لثمن نهائى دورى أبطال أوروبا

9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل.. تعرف عليها

9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة