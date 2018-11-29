video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 29 نوفمبر 2018 05:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير دفاع تونس: الاستقرار السياسى له انعكاس مباشر على دور المؤسسة العسكرية

الخميس، 29 نوفمبر 2018 04:22 م
وزير دفاع تونس: الاستقرار السياسى له انعكاس مباشر على دور المؤسسة العسكرية وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي
( أ ش أ)
إضافة تعليق

قال وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي، إن الاستقرار السياسي له انعكاس مباشر على دور المؤسسة العسكرية و كلما تقلصت التجاذبات كلما كان أداء المؤسسة العسكرية أفضل.

وقال الزبيدي خلال مشاركته اليوم الخميس، في جلسة مجلس (نواب الشعب) لمناقشة ميزانية وزارة الدفاع لعام 2019، إن الدولة مازالت أمام تحديات أمنية كثير والمؤسسة العسكرية تدعم السلطات الأمنية حسب احتياجاتها وحسب المتطلبات وهذا يندرج ضمن حالة الطوارئ.

وأشار إلى أن المؤسسة العسكرية ستواصل الجهد لتحسين ظروف العسكريين في الثكنات وفي الوحدات، مؤكدا أن المؤسسة يمكن أن تقوم بدور كبير في التنمية وهي مهمة أساسية شرعت فيها منذ الثمانينات ولكن في الظرف الراهن تأتي هذه المهمة في الدرجة الثانية.

 


إضافة تعليق

تونس

المؤسسة العسكرية

وزير دفاع تونس

الجيش التونسي




لا تفوتك
ماذا ينتظر المحترفون فى الخميس الكروى؟.. محمد الننى فى نزهة مع أرسنال.. عمرو وردة يتحدى تشيلسى باليوروباليج.. الشحات فى مهمة رد الجميل لجماهير العين.. حسين السيد لإنقاذ الاتفاق من دوامة الهزائم بالدورى السعودى

ماذا ينتظر المحترفون فى الخميس الكروى؟.. محمد الننى فى نزهة مع أرسنال.. عمرو وردة يتحدى تشيلسى باليوروباليج.. الشحات فى مهمة رد الجميل لجماهير العين.. حسين السيد لإنقاذ الاتفاق من دوامة الهزائم بالدورى السعودى

محمد بن سلمان يجدد شباب المملكة.. سياسة خارجية أكثر فعالية.. مقاطعة قطر وتقويض إيران ومواجهة التطرف بالانفتاح على العالم.. الأمير الشاب صاحب مشروع تطوير الاقتصاد والاستثمار التكنولوجى

محمد بن سلمان يجدد شباب المملكة.. سياسة خارجية أكثر فعالية.. مقاطعة قطر وتقويض إيران ومواجهة التطرف بالانفتاح على العالم.. الأمير الشاب صاحب مشروع تطوير الاقتصاد والاستثمار التكنولوجى

حظوظ ليفربول فى التأهل لثمن نهائى دورى أبطال أوروبا

حظوظ ليفربول فى التأهل لثمن نهائى دورى أبطال أوروبا

9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل.. تعرف عليها

9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة