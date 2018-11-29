وزير الكهرباء يشيد بتقدم روسيا فى الطاقة النووية.. ويؤكد: الأفضل لمفاعل الضبعة

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن روسيا تعد حاليًا أفضل دول العالم فى صناعة تكنولوجيا الجيل الثالث للطاقة النووية، مؤكدًا أن اختيار روسيا لتنفيذ البرنامج النووى المصرى جاء نتيجة تاريخها الناجح فى مجال الطاقة النووية.

وأضاف شاكر، لـ"اليوم السابع"، أن شركة روساتوم الروسية المسئولة عن إنشاء المحطة النووية بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات صممت المفاعلات النووية بأعلى درجات الأمان إلى درجة أنه لو سقطت طيارة على المفاعل لن تتأثر على الإطلاق، لافتًا إلى أن السعر الذى اتفق عليه الجانبان المصرى والروسى كان سعرًا منخفضًا تمامًا مقارنة بالإمكانيات التى سيتم إنشاء المحطة النووية على أساسها.

وأشار الوزير، إلى أن العرض الروسى كان الأفضل لمصر من كافة النواحى، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.