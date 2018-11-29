video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 29 نوفمبر 2018 02:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الكهرباء يشيد بتقدم روسيا فى الطاقة النووية.. ويؤكد: الأفضل لمفاعل الضبعة

الخميس، 29 نوفمبر 2018 01:00 ص
وزير الكهرباء يشيد بتقدم روسيا فى الطاقة النووية.. ويؤكد: الأفضل لمفاعل الضبعة د. محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان
إضافة تعليق

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن روسيا تعد حاليًا أفضل دول العالم فى صناعة تكنولوجيا الجيل الثالث للطاقة النووية، مؤكدًا أن اختيار روسيا لتنفيذ البرنامج النووى المصرى جاء نتيجة تاريخها الناجح فى مجال الطاقة النووية.

 

وأضاف شاكر، لـ"اليوم السابع"، أن شركة روساتوم الروسية المسئولة عن إنشاء المحطة النووية بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات صممت المفاعلات النووية بأعلى درجات الأمان إلى درجة أنه لو سقطت طيارة على المفاعل لن تتأثر على الإطلاق، لافتًا إلى أن السعر الذى اتفق عليه الجانبان المصرى والروسى كان سعرًا منخفضًا تمامًا مقارنة بالإمكانيات التى سيتم إنشاء المحطة النووية على أساسها.

 

وأشار الوزير، إلى أن العرض الروسى كان الأفضل لمصر من كافة النواحى، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الكهرباء" تشارك بالمؤتمر الوزارى للوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا

وزير الكهرباء: لدينا احتياطى آمن.. والمصريون لن يسمحوا بتكرار انقطاع التيار

الكهرباء

الطاقة المتجددة

الطاقة النووية

محمد شاكر




لا تفوتك
صور.. عاصفة ترابية فى سماء الجيزة والقاهرة.. والأرصاد تحذر المواطنين

صور.. عاصفة ترابية فى سماء الجيزة والقاهرة.. والأرصاد تحذر المواطنين

كيانات الظلام تهدد قطاع السياحة.. صفحات على فيس بوك تعمل بدون تراخيص.. خبراء: تقدم خدمات للسائح دون رقابة.. غرفة الشركات: تسىء لسمعة مصر وتحارب الشركات المرخصة.. وخطة عمل لمواجهة السماسرة.. وتغليظ العقوبة للحبس

كيانات الظلام تهدد قطاع السياحة.. صفحات على فيس بوك تعمل بدون تراخيص.. خبراء: تقدم خدمات للسائح دون رقابة.. غرفة الشركات: تسىء لسمعة مصر وتحارب الشركات المرخصة.. وخطة عمل لمواجهة السماسرة.. وتغليظ العقوبة للحبس

التشكيل المتوقع لقمة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

التشكيل المتوقع لقمة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة