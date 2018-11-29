وزير التنمية المحلية : 219 ألف توك توك مرخص حتى الآن

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن عدد مركبات التوك توك المرخصة وصل لـ 219 ألفا حتى الآن، وأن هناك 450 ألف مركبة موجودة فى محافظات مصر، وفق الاحصائيات الرسمية .

وأضاف الوزير فى المؤتمر الصحفى له اليوم أن 209 آلاف فرصة عمل وفرها برنامج مشروعك فى المحافظات، بإجمالى 9 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن حجم الفائدة على القروض صغيرة..

وأوضح الوزير، أن الوزارة تعطى أهمية كبيرة للشباب، وتسعى للتواصل معهم بشكل مباشر للنهوض بالبلد ولخدمة المواطنين، من خلال مبادرات تقليل الأسعار للسلع الغذائية والنظافة