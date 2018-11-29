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وزير التعليم العالى: المستشفيات الجامعية تعالج سنويا 18 مليون مريض

الخميس، 29 نوفمبر 2018 01:40 م
وزير التعليم العالى: المستشفيات الجامعية تعالج سنويا 18 مليون مريض خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
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 قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، ان المستشفيات الجامعية تتعاون مع وزارة الصحة بشكل مكثف فيما يتعلق بتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء علي فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية.

وأضاف وزير التعليم العالي في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن 110 مستشفي جامعي علي مستوي الجمهورية، تقوم بدورها في علاج من ثبت إصابتهم بفيروس سي، لسد العجز والفجوات.

وأشار "عبد الغفار" إلي أن المستشفيات الجامعية تعالج سنويا 18 مليون مريض منهم 2.5 مليون مريض داخلي، مؤكدا أن هذه المستشفيات حققت نتائج طيبة فيما يتعلق بمبادرة تقليل قوائم الانتظار للعمليات الجراحية.

 

مؤتمر صحفى لمبادرة علاج وكشف فيرس سي (1)

 

 

مؤتمر صحفى لمبادرة علاج وكشف فيرس سي (2)
 

 

مؤتمر صحفى لمبادرة علاج وكشف فيرس سي (3)
 

 

مؤتمر صحفى لمبادرة علاج وكشف فيرس سي (4)
 

 

مؤتمر صحفى لمبادرة علاج وكشف فيرس سي (5)
 

 

مؤتمر صحفى لمبادرة علاج وكشف فيرس سي (6)
 

 

مؤتمر صحفى لمبادرة علاج وكشف فيرس سي (7)
 

 

مؤتمر صحفى لمبادرة علاج وكشف فيرس سي (8)
 

 

مؤتمر صحفى لمبادرة علاج وكشف فيرس سي (9)
 

 

مؤتمر صحفى لمبادرة علاج وكشف فيرس سي (10)
 

 

مؤتمر صحفى لمبادرة علاج وكشف فيرس سي (11)
 

 

مؤتمر صحفى لمبادرة علاج وكشف فيرس سي (12)
 

 

مؤتمر صحفى لمبادرة علاج وكشف فيرس سي (13)
 

 

مؤتمر صحفى لمبادرة علاج وكشف فيرس سي (14)
 

 

مؤتمر صحفى لمبادرة علاج وكشف فيرس سي (15)
 

 

 


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