وزير التجارة يبحث مع نظيره البيلاروسى زيادة تصدير الدواء والمستلزمات الطبية

كتب – إسلام سعيد

عقد المهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة جلسة مباحثات ثنائية صباح اليوم مع فلاديمير كولتوفيتش وزير التجارة ومكافحة الاحتكار البيلاروسى والذى يزور القاهرة حالياً للمشاركة فى فعاليات الدورة الخامسة للجنة المصرية البلاروسية المشتركة، ولبحث عدد من الملفات أهمها زيادة التبادل التجارى والارتفاع بالصادرات المصرية للسوق البيلاروسى.

وقال المهندس عمرو نصار إن المباحثات سلطت الضوء ايضا على فرص التعاون المشترك فى عدة مجالات أهمها فرص تصدير الدواء والمستلزمات الطبية إلى بيلاروسيا، مع التأكيد على أهمية البدء فى تسجيل الأدوية المصرية الخاصة بعلاج التهاب الكبد الوبائى فى بيلاروسيا، فضلا عن إمكانية التعاون مع بيلاروسيا فى مجال الأسمدة خاصة وأن شركة Belaruskaliالبيلاروسية تعد من كبرى الشركات المصنعة لأسمدة البوتاس فى العالم والتى تسيطر على 16٪ من حجم السوق العالمى.

وأكد أن العلاقات المصرية البيلاروسية تشهد تطوراً ملحوظاً خاصة فى ظل حرص القيادة السياسية وحكومتى البلدين لتنمية العلاقات المشتركة فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيرا إلى امتلاك عدد من الفرص الهائلة التى تسهم فى إقامة شراكات استثمارية تنعكس أثارها إيجاباً على زيادة معدلات التجارة البينية وكذا فتح السوقين الأفريقى والأوراسى امام المنتجات المصرية والبيلاروسية.

وأشار نصار إلى أن المباحثات قد تناولت أهمية تعزيز التعاون الحالى بين البلدين لتحقيق انطلاقة فى مستوى العلاقات الاقتصادية وبصفة خاصة فى المجالات الصناعية والزراعية والتجارية والطبية، لافتاً إلى أن الفترة الماضية قد شهدت زيارات متبادلة بين كبار المسئولين فى البلدين وعلى رأسها زيارة الرئيس البيلاروسى الكسندر لوكاشينكو لمصر خلال العام الماضى وكذا زيارة رئيس مجلس النواب المصرى الدكتور على عبدالعال الى بيلاروسيا خلال شهر نوفمبر الجارى

ولفت الوزير إلى أنه تم بحث زيادة تواجد الشركات الصناعية البيلاروسية فى مصر لاقامة شراكات مع نظرائهم المصريين وخاصة فى مجالات صناعة الجرارات والآلآت الزراعية والصناعات التعدينية والأثاث والغزل والنسيج ومواد البناء، فضلاً عن أهمية الاستفادة من الخبرة البيلاروسية فى مجال إنشاء وتطوير المناطق التكنولوجية وإنشاء الصوب الزراعية ومجالات تحلية المياة.

وحول اتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسى أشار الوزير إلى أهمية تسريع وتيرة المفاوضات حيث من المقرر أن تستضيف القاهرة الجولة الأولى للمفاوضات منتصف شهر يناير المقبل، مؤكداً على أهمية دور دولة بيلاروسيا فى هذا الاتفاق باعتبارها أحد الدول الأعضاء بالاتحاد الأوراسى والذى يضم الى جانب بيلاروسيا كل من روسيا الاتحادية وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان.

ومن جانبه أكد فلاديمير كولتوفيتش وزير التجارة ومكافحة الاحتكار البيلاروسى أن مصر تمثل شريك مهم لبيلاروسيا سواء على المستوى السياسى أو الإقتصادى، مؤكداً حرص بلاده على توسيع حجم التبادل التجارى مع مصر، خاصة وأن هناك عددا من الشركات البيلاروسية ترغب فى إقامة شراكات مع نظرائهم فى السوق المصرى بإعتباره أحد أهم الأسواق الواعدة فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا هذا فضلا عن تواجد عدد ليس بقليل من هذه الشركات يستثمر فى مصر حاليا خاصة فى مجال إنتاج وتجميع الشاحنات والجرارات الزراعية

وأشار إلى أن انعقاد فعاليات الدورة الخامسة للجنة المصرية البيلاروسية المشتركة تمثل خطوة هامة نحو تفعيل مجالات التعاون المشترك، منوهاً فى هذا الإطار إلى عقده لقاء موسعاً مع كبرى الشركات المصرية لبحث امكانات التعاون بين القطاع الخاص فى البلدين وبصفة خاصة فى القطاعين الصناعى والزراعى.