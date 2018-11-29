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وزير الأوقاف يلتقى فوج الإداريين المشاركين فى معسكر أبى بكر الصديق التثقيفى

الخميس، 29 نوفمبر 2018 05:52 م
وزير الأوقاف يلتقى فوج الإداريين المشاركين فى معسكر أبى بكر الصديق التثقيفى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف يلتقى متدربى الوزارة
كتب - إسماعيل رفعت
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التقى اليوم الخميس، وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بفوج الإداريين المشاركين في معسكر أبي بكر الصديق التثقيفى بالإسكندرية، داعيًا لهم بالتوفيق، مع حثهم على استغلال هذا الوقت فى تبادل الرؤى والخبرات الإدارية مع زملائهم.

وأكد الوزير اهتمام الوزارة بكل ما يؤدى إلى رفع كفاءة مستوى العاملين بها، مع الاهتمام بالجوانب الاجتماعية، والاطلاع على معالم مصر التراثية والثقافية والطبيعية من خلال إقامة المعسكرات في العديد من المحافظات، كما أن هذه المعسكرات تعد فرصة للتلاقى والتعارف وتبادل الرؤى بين العاملين بالوزارة، بما يسهم في دعم وتطوير العمل الدعوى والإدارى بالوزارة.

 

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وزير الأوقاف

معسكر أبي بكر الصديق

التدريب




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