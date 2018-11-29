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وزير الأوقاف يؤدى صلاة الجمعة غدا بمسجد الحامدية الشاذلية

الخميس، 29 نوفمبر 2018 07:02 م
وزير الأوقاف يؤدى صلاة الجمعة غدا بمسجد الحامدية الشاذلية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت
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يؤدى وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة، خطبة الجمعة غدًا، بمسجد الحامدية الشاذلية بالقاهرة، وموضوعها: "خيرية الأمة وخيرية نبيها وكيف نحقق خيرية الأمة الآن؟".

وأكد وزير الأوقاف، أن خيرية أمتنا تنبع من سماحتها، فإذا فقدت الأمة سماحتها فقدت خيريتها، فقد علمنا نبينا (صلى الله عليه وسلم) أن خير الناس أنفعهم للناس وقامت ثقافتنا على أنه ما استحق أن يولد من عاش لنفسه، وها هى أم المؤمنين السيدة خديجة (رضي الله عنها ) تصف رسولنا (صلى الله عليه وسلم) قبل بعثته فتقول: "وَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا وَاللَّهِ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ".
 
 

 

 


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وزير الأوقاف

خيرية الأمة

خطبة الجمعة

محمد مختار جمعة




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