وزيرة البيئة ترأس اجتماعا لفريق عمل مبادرات التنوع البيولوجى والتغير المناخى

كتبت آية دعبس

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاجتماع الفنى الثانى لفريق عمل المبادرة المصرية الخاصة بتكامل إتفاقيات ريو الثلاث (التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر)، بحضور الدكتور حمدالله زيدان رئيس اللجنة الاستشارية لمؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجى وممثلى الاتفاقيات الثلات وعدد من الجهات المانحة والمنظمات الدولية وممثلى وزارة البيئة.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن شكرها لأعضاء الفريق لما قاموا به من أعمال ومؤكدة على سعادتها بما تم التوصل إليه من تعليقات ونتائج حول المبادرة.

استعرض الاجتماع تعليقات أعضاء الفريق وملاحظاتهم حول المبادرة المصرية وأهم ما جاء بالاجتماع الأول بالإضافة إلى سبل تحسين المبادرة وآليات تنفيذها علاوة على خارطة الطريق المزمع تنفيذها للوصول إلى إجراءات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع تتضمن إطار عمل متكامل بين الاتفاقيات الثلاث.

كما تضمن الاجتماع ضرورة العمل على وضع خارطة طريق حتى سبتمبر 2019 للوصول إلى إطار عمل متكامل لتنفيذ المبادرة المصرية مع أهمية الإستفادة من الأحداث البيئية العالمية القادمة كمؤتمر الأطراف المزمع عقدة ببولندا لعرض المبادرة المصرية والإعداد لإطار عمل متكامل وكسب مزيد من الدعم والتأييد للمبادرة.

وأوضحت فؤاد أنه سيتم الاتفاق على الإجتماع القادم للجنة عقب المناقشات وعرض وجهات النظر للوصول إلى تنفيذ المبادرة من خلال نهج تشاركى مع جميع الأطراف.