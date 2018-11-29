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واشنطن: إيران تمد الميليشيات فى اليمن بالأسلحة لاستهداف قوات التحالف

الخميس، 29 نوفمبر 2018 10:00 م
واشنطن: إيران تمد الميليشيات فى اليمن بالأسلحة لاستهداف قوات التحالف الحوثيين
أ ش أ
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قال المبعوث الأمريكى إلى إيران بريان هوك اليوم الخميس إن إيران تمد ميليشيات الحوثى فى اليمن بأسلحة تمكنهم من استهداف قوات التحالف العربي.

وأكد المبعوث الأمريكى - فى تصريحات نقلتها لقناة (الحرة) الأمريكية - أن إيران كثفت وعمقت الأزمة الإنسانية فى اليمن، لافتا إلى أن دعم طهران للحوثيين انتهاك صارخ للأمن فى المنطقة، كما أن زعزعة طهران لاستقرار المنطقة العربية توسع فى السنوات الماضية.

وأوضح أن طهران قامت بالعديد من التجارب الصاروخية بعد الاتفاق النووي، مشددا على أن العقوبات ستستمر ضد إيران حتى تغير سلوكها، وأنه حان الوقت لتكثيف الضغوط على النظام الإيراني.

 

 


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