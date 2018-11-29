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نيابة المنتزه تحبس عاطلين 4 أيام لتوزيعهما مخدرات على طلاب المدارس

الخميس، 29 نوفمبر 2018 04:09 م
نيابة المنتزه تحبس عاطلين 4 أيام لتوزيعهما مخدرات على طلاب المدارس حبس - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
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قررت نيابة المنتزه برئاسة المستشار أشرف المغربى محامى عام نيابات المنتزة حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهما بتوزيع مخدر الحشيش على طلاب المدارس.
 
وكانت قد نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية ومباحث الإسكندرية بقيادة اللواء شريف رؤوف، مدير مباحث الإسكندرية، والعميد محمد منير رئيس مباحث الأحداث، من ضبط عاطلين أثناء ترويجهم الأقراص المخدرة على طلاب المدارس.
 
ووردت معلومات لضباط قسم رعاية الأحداث مفادها قيام حسام م س  25 سنة عاطل مقيم دائرة قسم ثان المنتزه بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى الإتجار بالمواد المخدرة خاصة مخدر الحشيش وتوزيعها على الأحداث وطلاب المدارس بمنطقة الحرمين دائرة قسم ثان المنتزه مقابل مبالغ مالية .
 
وعقب تقنين الإجراءات وتم ضبطه وبحوزته " 72 " قطعة لمخدر الحشيش " تزن حوالي 130 جرام "
ومبلغ 145 جنيهاً - هاتف محمول - سلاح أبيض " كتر" و بمواجهته أقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة الإتجار والهاتف المحمول للإتصال بعملائه والسلاح الأبيض بقصد الدفاع  و تحرر المحضر رقم 497/21619/ 2018 جنايات قسم ثان المنتزه وجاري العرض على النيابة .
 
كما تم ضبط بسام.ع ع 31 سنة عاطل مقيم منطقة الحرمين دائرة قسم ثان المنتزه بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى الإتجار بالمواد المخدرة خاصة الأقراص المخدرة وتوزيعها على الأحداث وطلاب المدارس بمنطقة سكنه  مقابل مبالغ مالية.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته " 23 " قرص مخدر - ومبلغ 110 جنيهاً - هاتف محمول
- بمواجهته أقر بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة الإتجار  
والهاتف المحمول للإتصال بعملائه و تحرر المحضر رقم 21620/ 2018 جنح قسم ثان المنتزه وجاري العرض على النيابة .
 
 
 
 
 

 


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