نيابة المنتزه تحبس عاطلين 4 أيام لتوزيعهما مخدرات على طلاب المدارس

ووردت معلومات لضباط قسم رعاية الأحداث مفادها قيام حسام م س 25 سنة عاطل مقيم دائرة قسم ثان المنتزه بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى الإتجار بالمواد المخدرة خاصة مخدر الحشيش وتوزيعها على الأحداث وطلاب المدارس بمنطقة الحرمين دائرة قسم ثان المنتزه مقابل مبالغ مالية .

وعقب تقنين الإجراءات وتم ضبطه وبحوزته " 72 " قطعة لمخدر الحشيش " تزن حوالي 130 جرام "

ومبلغ 145 جنيهاً - هاتف محمول - سلاح أبيض " كتر" و بمواجهته أقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة الإتجار والهاتف المحمول للإتصال بعملائه والسلاح الأبيض بقصد الدفاع و تحرر المحضر رقم 497/21619/ 2018 جنايات قسم ثان المنتزه وجاري العرض على النيابة .

كما تم ضبط بسام.ع ع 31 سنة عاطل مقيم منطقة الحرمين دائرة قسم ثان المنتزه بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى الإتجار بالمواد المخدرة خاصة الأقراص المخدرة وتوزيعها على الأحداث وطلاب المدارس بمنطقة سكنه مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته " 23 " قرص مخدر - ومبلغ 110 جنيهاً - هاتف محمول

- بمواجهته أقر بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة الإتجار

والهاتف المحمول للإتصال بعملائه و تحرر المحضر رقم 21620/ 2018 جنح قسم ثان المنتزه وجاري العرض على النيابة .