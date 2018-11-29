video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 29 نوفمبر 2018 03:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

نيابة المرج تستعجل تقرير الأمومة والطفولة عن طفلتين تعرضتا للتعذيب

الخميس، 29 نوفمبر 2018 03:00 ص
نيابة المرج تستعجل تقرير الأمومة والطفولة عن طفلتين تعرضتا للتعذيب تعذيب طفل- أرشيفية
كتب كريم صبحى
إضافة تعليق

أمر المستشار محمد عرجاوى مدير نيابة المرج، باستعجال تقرير مجلس الأمومة والطفولة عن طفلتى  ثبت من تقرير الطب الشرعى النهائى أن الإصابات الموجودة بجسدهما نتيجة تعرضهما  للتعذيب.

وتبين من التقرير الطب الشرعى التى استلمته النيابة  بالطفلة الصغيرة فاطمه، وجود آثار لأسنان بشرية أعلى الظهر، وجرح مستدير بالجانب الأيسر من الجسم، وكدمة بفروة الرأس، مع سوء الحالة النفسية.

أما شقيقتها روضه فتبين وجود آثار حروق بأماكن متفرقة من الجسد، وآثار لجرح قديم بفروة الرأس، بالإضافة إلى وجود نقص شديد فى الوزن، كما تبين أنها تعانى من سوء تغذية، واضطرابات نفسية.

البداية عندما تلقّى قسم شرطة المرج بلاغًا من سيدة تفيد بعثورها على طفلتين "روضة" 10سنوات، و"فاطمة" 7 سنوات، بحالة إعياء شديد وعلى جسدهما آثار ضرب وتعذيب.

وبإجراء التحريات وبمناقشة الطفلتين اتهما زوجة والدهما بتعذيبهما بـ"سكين" ساخن، كما أكدتا أن والدهما على علمٍ بضربهما وتعذيبهما، تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عرض 6 أطفال ضحية مافيا "التسول" بحلوان على الطب الشرعى

المرج

تعذيب طفلتين بالمرج

حوادث المرج

اخبار الحوادث




لا تفوتك
9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل.. تعرف عليها

9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل.. تعرف عليها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

الهيئة العربية للتصنيع: قريبا إنتاج سيارات مصرية 100%

الهيئة العربية للتصنيع: قريبا إنتاج سيارات مصرية 100%

ليفربول يسقط أمام سان جيرمان ويشعل صراع التأهل بمجموعة الموت.. فيديو

ليفربول يسقط أمام سان جيرمان ويشعل صراع التأهل بمجموعة الموت.. فيديو

مطالب بسن قوانين لمواجهة 3 آلاف دومين لمواقع تبث شائعات وأخبار مغلوطة عن مصر

مطالب بسن قوانين لمواجهة 3 آلاف دومين لمواقع تبث شائعات وأخبار مغلوطة عن مصر

شاهد.. بنك قطر المركزى يكشف ديون الدوحة وتردى الاقتصاد الكلى للبلاد

شاهد.. بنك قطر المركزى يكشف ديون الدوحة وتردى الاقتصاد الكلى للبلاد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة