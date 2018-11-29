نيابة المرج تستعجل تقرير الأمومة والطفولة عن طفلتين تعرضتا للتعذيب

كتب كريم صبحى

أمر المستشار محمد عرجاوى مدير نيابة المرج، باستعجال تقرير مجلس الأمومة والطفولة عن طفلتى ثبت من تقرير الطب الشرعى النهائى أن الإصابات الموجودة بجسدهما نتيجة تعرضهما للتعذيب.

وتبين من التقرير الطب الشرعى التى استلمته النيابة بالطفلة الصغيرة فاطمه، وجود آثار لأسنان بشرية أعلى الظهر، وجرح مستدير بالجانب الأيسر من الجسم، وكدمة بفروة الرأس، مع سوء الحالة النفسية.

أما شقيقتها روضه فتبين وجود آثار حروق بأماكن متفرقة من الجسد، وآثار لجرح قديم بفروة الرأس، بالإضافة إلى وجود نقص شديد فى الوزن، كما تبين أنها تعانى من سوء تغذية، واضطرابات نفسية.

البداية عندما تلقّى قسم شرطة المرج بلاغًا من سيدة تفيد بعثورها على طفلتين "روضة" 10سنوات، و"فاطمة" 7 سنوات، بحالة إعياء شديد وعلى جسدهما آثار ضرب وتعذيب.

وبإجراء التحريات وبمناقشة الطفلتين اتهما زوجة والدهما بتعذيبهما بـ"سكين" ساخن، كما أكدتا أن والدهما على علمٍ بضربهما وتعذيبهما، تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.