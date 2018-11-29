video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 29 نوفمبر 2018 02:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة المهندسين تحتفل بيوم تفوق المهندس المدنى غدا فى جامعة القاهرة

الخميس، 29 نوفمبر 2018 01:00 ص
نقابة المهندسين تحتفل بيوم تفوق المهندس المدنى غدا فى جامعة القاهرة هانى ضاحى نقيب المهندسين
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق
قال المهندس أحمد رمزى، رئيس شعبة الهندسة المدنية بنقابة المهندسين، إن الشعبة تحتفل غدا الجمعة، بيوم تفوق المهندس المدنى، بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، مشيرا إلى أنه سيتم تكريم 15 من كبار المهندسين المدنيين، ممن ساهموا بإسهامات هندسية وطنية بارزة، بالإضافة إلى تكريم أوائل الخريجين لعام 2018 بكل الجامعات والمعاهد المعتمدة لدى النقابة.
 
وأضاف رمزى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم توجيه الدعوة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد عبد العاطى وزير الرى، والمهندس هشام عرفات وزير النقل، بصفتهم مهندسين للمشاركة بتلك الفعالية المهمة للمهندسين المدنيين، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم طرح حوالى 50 فرصة عمل من جانب رعاة الاحتفالية، لحديثى التخرج.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نقيب المهندسين: الزراعة تستهلك 82% من مواردنا المائية

نقابة المهندسين

يوم تفوق المهندس المدنى

يوم المهندس المدنى




لا تفوتك
صور.. عاصفة ترابية فى سماء الجيزة والقاهرة.. والأرصاد تحذر المواطنين

صور.. عاصفة ترابية فى سماء الجيزة والقاهرة.. والأرصاد تحذر المواطنين

كيانات الظلام تهدد قطاع السياحة.. صفحات على فيس بوك تعمل بدون تراخيص.. خبراء: تقدم خدمات للسائح دون رقابة.. غرفة الشركات: تسىء لسمعة مصر وتحارب الشركات المرخصة.. وخطة عمل لمواجهة السماسرة.. وتغليظ العقوبة للحبس

كيانات الظلام تهدد قطاع السياحة.. صفحات على فيس بوك تعمل بدون تراخيص.. خبراء: تقدم خدمات للسائح دون رقابة.. غرفة الشركات: تسىء لسمعة مصر وتحارب الشركات المرخصة.. وخطة عمل لمواجهة السماسرة.. وتغليظ العقوبة للحبس

التشكيل المتوقع لقمة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

التشكيل المتوقع لقمة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة