نقابة المهندسين تحتفل بيوم تفوق المهندس المدنى غدا فى جامعة القاهرة

كتبت آية دعبس

قال المهندس أحمد رمزى، رئيس شعبة الهندسة المدنية بنقابة المهندسين، إن الشعبة تحتفل غدا الجمعة، بيوم تفوق المهندس المدنى، بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، مشيرا إلى أنه سيتم تكريم 15 من كبار المهندسين المدنيين، ممن ساهموا بإسهامات هندسية وطنية بارزة، بالإضافة إلى تكريم أوائل الخريجين لعام 2018 بكل الجامعات والمعاهد المعتمدة لدى النقابة.

وأضاف رمزى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم توجيه الدعوة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد عبد العاطى وزير الرى، والمهندس هشام عرفات وزير النقل، بصفتهم مهندسين للمشاركة بتلك الفعالية المهمة للمهندسين المدنيين، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم طرح حوالى 50 فرصة عمل من جانب رعاة الاحتفالية، لحديثى التخرج.