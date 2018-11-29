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ندوات توعية استعدادا لإنطلاق مبادرة القضاء على فيرس سى بأسوان

الخميس، 29 نوفمبر 2018 12:43 م
ندوات توعية استعدادا لإنطلاق مبادرة القضاء على فيرس سى بأسوان ندوات توعية بأسوان
أسوان - صلاح المسن
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تستعد محافظة أسوان لإنطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للحملة القومية للقضاء على فيرس سى والكشف عن الأمراض غير السارية فى الفترة من أول ديسمبر القادم وحتى نهاية فبراير 2019 ضمن محافظات المرحلة الثانية.

واستكملت الأجهزة المعنية بمراكز ومدن المحافظة جهودها للإستعداد الجيد لهذه المبادرة والعمل على إنجاح فعالياتها على الوجه الأكمل تنفيذاً لتوجيهات اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان وذلك من خلال عقد العديد من ندوات التوعية لتعريف المواطنين بأهمية الإقبال على أماكن إجراء الفحوصات الطبية المختلفة بالمواقع المحددة لهذا الغرض سواء كانت الثابتة أو المتنقلة للإطمئنان على الحالة الصحية لأفراد الأسرة فى المرحلة السنية التى تبدأ من 18 سنة وتستهدف الكشف على المواطنين بكافة أنحاء المحافظة والذين يصل عددهم إلى 981 ألف و 258 نسمة.

ومن بين ندوات التوعية ما شهدته مدينة البصيلية التابعة لمركز إدفو من عقد ندوة توعية بالتنسيق مع مديرية الصحة والجهات المختصة وذلك برئاسة رئيس المدينة العميد طارق لطفى حيث تم خلال الندوة إستعراض كافة الجوانب المتعلقة بتنفيذ هذه الحملة القومية والتى تساهم فى إجراء الفحوصات الطبية الشاملة مما سيعود بالنفع والخير على كل مواطن يعيش على أرض مصر .


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