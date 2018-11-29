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نائب وزير الزراعة وسفير أوروجواى يناقشان التعاون فى الإنتاج الحيوانى

الخميس، 29 نوفمبر 2018 04:18 م
نائب وزير الزراعة وسفير أوروجواى يناقشان التعاون فى الإنتاج الحيوانى د. منى محرز ، نائب وزير الزراعة وسفير أوروجواى
كتب عز النوبى
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استقبلت الدكتورة  منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، انريكى ريبيروEnriqueRibeiro) ) سفير أوروجواى فى القاهرة لمناقشة النقاط التحضيرية لاجتماع رجال الأعمال الأوروجوانيين مع نظرائهم فى مصر و المقرر عقده خلال الأسبوع المقبل.

وذكرت "محرز"، أنه سيتم مناقشة ملف استيراد الماشية مع وفد رجال الأعمال الاوروجواى و كذلك استيراد الكبد البقرى والأمعاء و قطع اللحم المميز و عرض لنوع جديد من لحوم الأبقار"كواجيو"، كما أكدت على ضرورة أن تكون العجول العشار من الأنتاجية عالية اللحم و اللبن وكذلك معامل التحول الغذائى، وأنه سيتم أيضا مناقشة تصدير الموالح ومنتجات زراعية أخرى إلى الأوروجواى.

وأشارت "محرز"، إلى عمق علاقات التعاون بين مصر وأوروجواى حيث تم توقيع برنامج تعاون ثقافي منذ عام 1959 و تم تجديده عام 1997 و ساري حتى الان و ان من خلال هذا التعاون تستقبل مصر متدربين من دولة اوروجواي للتدريب و اكتساب الخبرات الفنية بمصر وقد وعدت "محرز" بدراسة عرض "ريبيرو" عن ترحيب بلاده باستقبال متدربين من مصر للتدريب بأوروجواى.

و اتفق الطرفان على عمل مقترح تبادل فى مجال التدريب على غرار اتفاقية محافظة الجيزة وفلوريدا.

و ذكر "سفير اوروجواى"، أن وفد رجال الأعمال الأوروجواى سيكون على أتم الاستعداد لمناقشة كافة اوجه التبادل التجارى مع مصر، مشيرا إلى أنه يريد اعتماد أحدث مجازر "فلوريدا" بجانب المجازر المعتمدة للتصدير الى مصر .

وفيىنهاية الاجتماع، تم الاتفاق على الإجراءات الخاصة بالاجتماع القادم مع وفد رجال الأعمال الأوروجوانى.

 


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التبادل التجارى

الثروة الحيوانية

أوروجواى




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