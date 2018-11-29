موجز6.. السيسى يجتمع بكامل الوزير ويوجه بسرعة تنفيذ مشروعات مدينة الروبيكى

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يجتمع بكامل الوزير ويوجه بالإسراع فى تنفيذ مشروعات مدينة الروبيكى.



فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء كامل هلال مدير إدارة المهمات.

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، الخميس، بمعاقبة السائق المتهم بذبح زوجته وطفلتيه، بسبب هدية "الفلانتاين" بالإعدام شنقا.

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى استقبل اليوم بقصر الاتحادية المواطنة "مروة العبد" سائقة التروسيكل من الأقصر، وأشاد بها الرئيس كنموذج مشرف للمثابرة والاجتهاد وقدوة للشباب فى الإصرار والكفاح.

"لسه مش هتولدى دلوقتى.. اتمشى شوية"، عبارة تبدو درامية لكن الحقيقة أن الدراما اقتبستها تماما من الواقع تماما، فهذه العبارة التى تسمعها كل سيدة تقرر أن تلد طبيعيا، فيظل الأطباء يسوفون ويؤجلون لمدة قد تصل مع السيدة لـ 12 ساعة وهى تحاول جاهدة أن تخرج جنينها للحياة، والحقيقة المؤلمة أيضا أن هذه العبارة كانت سببا فى معاناة أطفال وأمهات لم يقدر الطبيب حالتهم بشكل جيد.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الخميس، مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

تستهدف الحملة القومية للقضاء على فيروس سى الكشف على 7 مليون مواطن بالقاهرة وهى الفئات المستهدفة اكبر من 18 سنة من الجنسين، والتى تبدأ فعاليتها بالقاهرة بالمرحلة الثانية السبت أول ديسمبر وتمتد لمدة 3 شهور حتى نهاية شهر فبراير 2019.

استعرض النجم محمد رمضان مهاراته فى لعب كرة القدم مع كلبه، لإبراز رفضه لفكرة تصدير القطط والكلاب الضالة إلى الدول الأخرى.

سجل اللاعب المصري حسين الشحات الهدف الثانى لنادى العين فى شباك دبا الفجيرة، بالمباراة التى تجمعهما حالياً ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدورى الإماراتى.

بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق شوقي وزيرالتربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي، تم عقد مؤتمرصحفي اليوم، الخميس، بمقر مجلس الوزراء للإعلان عن نتائج المرحلة الأولى لمبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة"، وكذا الاستعدادات الجارية لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات باستثناء المؤشر الرئيسى، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 750.701 مليار جنيه.

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء أن الدولة أبدت بعض المرونة فيما يخص "التوك توك" كوسيلة انتقال في بعض المناطق التي تحتاج هذه الوسيلة، لكن العديد من الدراسات الحديثة بدأت تحذر من خطورة استسهال الشباب للعمل على الـ"التوك توك" وانصرافهم عن فرص العمل الجادة التي تحقق التنمية وتبنى الوطن، هذا فضلاً عن تأثير ظاهرة "التوك توك" على استقطاب أطفال للعمل في هذه الوسيلة والحصول على أموال ينفقونها بشكل غير منضبط نظراً لحداثة سنهم.

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة عدم صحة ما تردد حول وصول خطاب من الفيفا يفيد بخصم 6 نقاط من الزمالك بسبب تقاعسه عن سداد مستحقات الغانى أجوجو لاعب الفريق السابق.

أفادت صحيفة نيويورك تايمز، الأمريكية، بقيام 170 مسئول شرطى فى ألمانيا بمداهمة مقرات دويتشه بنك فى فرانكفورت وخمس مواقع أخرى فى المنطقة، صباح الخميس، ذلك فى إطار تحقيقات جارية بشأن تورط البنك فى غسيل أموال تنطوى على مئات ملايين من اليورو.

عقد منذ قليل المؤتمر العام لحزب الحركة الوطنية المصرية وتم خلاله اعتماد النتيجة النهائية لإجراءات انتخاب رئيس جديد للحزب والتى فاز فيها اللواء رؤوف السيد على بالتزكية، كما تم اعتماد تعديلات اللائحة الداخلية الجديدة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كلاً من المنتخب الوطني الحاصل على بطولة العالم للفرق للاسكواش، وفريق الآنسات الفائز بالميدالية البرونزية في كأس العالم لكرة القدم النسائية الموحدة بالأولمبياد الخاص، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية التي تولت تدريبهم، حيث منح الرئيس وسام الرياضة للأبطال الرياضيين.

صدقت حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلى خلال جلستها الأسبوعية يوم الأحد الماضى، على تعيين الجنرال "أفيف كوخافى" رئيسا للأركان العامة لجيش الاحتلال الإسرائيلى خلفا للجنرال جادى أيزنكوت المنتهية ولايته.

ضمن الاتجاهات الجديدة التى تسير نحوها المملكة العربية السعودية والانفتاح الكبير الذى تشهد عدة مجالات فى المملكة، والتطور الملحوظ فى الفن والرياضة وغيرها من المجالات بشكل لم تشهده من قبل، تستضيف السعودية فى منتصف ديسمبر مسابقات سباق فورمولا E .

تبدأ اليوم الخميس حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، وذلك بعد توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بفرص لسقوط الأمطار بأغلب الأنحاء مع نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط .

نظمت وزارة التنمية المحلية، اليوم الخميس، ورشة عمل تعريفية والندوة الثانية للمحافظين بحضور المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وتناولت الورشة الحديث حول تقنين واسترداد أراضى وأملاك الدولة والأراضى الزراعية، كما تم استعراض عددًا من الموضوعات محل الاهتمام وعلى رأسها مشكلة النظافة وتدوير المخلفات الصلبة والموقف الحالى لتراخيص التوك توك وتقنين أوضاعه والمقترحات الخاصة بتوقيتات إغلاق المحال العامة والمقاهى ومسابقة أجمل مدينة وقرية وحى، وانطلاق المرحلة الثانية للكشف عن فيروس سي.