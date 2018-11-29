video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 29 نوفمبر 2018 04:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل 6 مدنيين بغارات للتحالف الدولى على "هجين" شرقى سوريا

الخميس، 29 نوفمبر 2018 04:00 ص
مقتل 6 مدنيين بغارات للتحالف الدولى على "هجين" شرقى سوريا غارة جوية - ارشيفية
وكالات الأنباء
إضافة تعليق

قصفت طائرات التحالف الدولى ضد تنظيم "داعش"، بقيادة الولايات المتحدة بلدة "هجين" فى ريف دير الزور شرقى سوريا، وادعت أنها استهدفت مواقع للتنظيم.

ونقلت وكالة سانا عن شهود عيان من البلدة السورية المستهدفة، قولهم إن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل 6 من السكان المدنيين وإصابة آخرين بجراح متفاوتة.

وذكر التلفزيون الرسمى السورى أن المبنى الذى استهدفه التحالف الدولى يستخدمه تنظيم "داعش" سجنا ويحتجز فيه سكانا مدنيين.

ويشن التحالف باستمرار غارات جوية على بلدة هجين والقرى المجاورة لها باستخدام القنابل الفسفورية ويسقط خلالها ضحايا من المدنيين، لكن التحالف يقول إنه يساعد من خلال هذه الهجمان "قوات سوريا الديمقراطية فى مواجهة تنظيم "داعش"الإرهابى.

وكانت دمشق قد دعت الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات من شأنها إيقاف انتهاكات التحالف الدولى فى مناطق شرق سوريا وخصوصا استخدام الفسفور الأبيض، وإنهاء وجوده غير القانونى على الأراضى السورية، فى الوقت نفسة تعترف وزارة الدفاع الأمريكية أن التحالف الذى تقوده واشنطن يستخدم ذخيرة من صناعة أمريكية، وتقول إنها (الذخيرة) "تطابق المعايير الدولية".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

3 عوامل تغرى رجال الأعمال المصريين للتصدير إلى لبنان..21 مليار دولار واردات بيروت سنوياً.. والمواطن اللبنانى يتميز بارتفاع مستوى الدخل.. وبلد الأرز مركز لتوزيع المنتجات إلى سوريا والعراق ودول الخليج

عشائر العراق ترفض طلب الحشد تأمين الحدود مع سوريا

بعد اتهامها بالتورط فى قصف حلب.. هل تحاول أنقرة ابتزاز موسكو لاستقطابها فى الحرب على الأكراد؟.. التواطؤ التركى يعكس محاولات أردوغان للاحتفاظ بأذرعه فى سوريا.. والهجوم دليل على فقدانه للسيطرة على الميليشيات

انتشال 11جثة من أكبر مقبرة جماعية ب"الرقة " شمالى سوريا

لافروف: اتفقنا مع فرنسا على ضرورة حل أزمة سوريا اعتمادا على قرارات مجلس الأمن

الخارجية الكازاخستانية: دى ميستورا يشارك فى لقاء أستانة حول سوريا

رغم الدمار.. أطفال الرقة فى سوريا يواجهون التحديات بالعودة إلى التعليم.. افتتاح 44 مدرسة بعاصمة داعش السابقة والتحاق 45 ألف طالب بها.. ومسئول يؤكد: أعمال التجديد غطت 10% فقط من الاحتياجات.. صور

غارة جوية

الولايات المتحدة

سوريا




لا تفوتك
9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل.. تعرف عليها

9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل.. تعرف عليها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

الهيئة العربية للتصنيع: قريبا إنتاج سيارات مصرية 100%

الهيئة العربية للتصنيع: قريبا إنتاج سيارات مصرية 100%

ليفربول يسقط أمام سان جيرمان ويشعل صراع التأهل بمجموعة الموت.. فيديو

ليفربول يسقط أمام سان جيرمان ويشعل صراع التأهل بمجموعة الموت.. فيديو

مطالب بسن قوانين لمواجهة 3 آلاف دومين لمواقع تبث شائعات وأخبار مغلوطة عن مصر

مطالب بسن قوانين لمواجهة 3 آلاف دومين لمواقع تبث شائعات وأخبار مغلوطة عن مصر

شاهد.. بنك قطر المركزى يكشف ديون الدوحة وتردى الاقتصاد الكلى للبلاد

شاهد.. بنك قطر المركزى يكشف ديون الدوحة وتردى الاقتصاد الكلى للبلاد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة