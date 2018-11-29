video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 29 نوفمبر 2018 01:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل وإصابة 4 أشخاص فى حادثين إرهابيين بمحافظة ديالى بالعراق

الخميس، 29 نوفمبر 2018 01:08 ص
مقتل وإصابة 4 أشخاص فى حادثين إرهابيين بمحافظة ديالى بالعراق قوات الجيش العراقى
أ ش أ
إضافة تعليق

قتل مدنى وأصيب أخران فى انفجار عبوة ناسفة شمال شرق محافظة ديالى بالعراق.

وقال مصدر امنى فى محافظة ديالى لوكالة انباء الاعلام العراقى /واع/ إن "مدنيا استشهد واصيب اثنان آخران بانفجار عبوة ناسفة على دراجة بخارية قرب قرية ابو سباع شمال شرق بعقوبة، وإن "الاجهزة الامنية فتحت تحقيقاً فى الحادث".
وفى ذات السياق، قتل جندى بنيران قناص داعشى فى حوض الوقف شمال شرقى بعقوبة .

وقال مصدر محلى للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / إن جنديا استشهد بنيران قناص داعشى اثناء تواجده فى نقطة امنية قرب قرية ابو كرمة التابعة لناحية ابى صيدا شمال شرقى بعقوبة وأن قوات امنية بدأت بعملية تمشيط البساتين القريبة من مكان الحادث.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شاهد.. الأمطار الغزيرة تعزل 5 آلاف خيمة بمخيم الموصل فى العراق عن العالم

عشائر العراق ترفض طلب الحشد تأمين الحدود مع سوريا

الأمم المتحدة تؤكد أهمية استمرار الإصلاحات فى العراق

العراق: مقتل عدد من الدواعش بقصف مدفعى داخل الحدود السورية

شاهد.. السيول فى العراق تدمر عشرات القرى

العراق

داعش

ديالى

أخبار عربية




لا تفوتك
صور.. عاصفة ترابية فى سماء الجيزة والقاهرة.. والأرصاد تحذر المواطنين

صور.. عاصفة ترابية فى سماء الجيزة والقاهرة.. والأرصاد تحذر المواطنين

كيانات الظلام تهدد قطاع السياحة.. صفحات على فيس بوك تعمل بدون تراخيص.. خبراء: تقدم خدمات للسائح دون رقابة.. غرفة الشركات: تسىء لسمعة مصر وتحارب الشركات المرخصة.. وخطة عمل لمواجهة السماسرة.. وتغليظ العقوبة للحبس

كيانات الظلام تهدد قطاع السياحة.. صفحات على فيس بوك تعمل بدون تراخيص.. خبراء: تقدم خدمات للسائح دون رقابة.. غرفة الشركات: تسىء لسمعة مصر وتحارب الشركات المرخصة.. وخطة عمل لمواجهة السماسرة.. وتغليظ العقوبة للحبس

التشكيل المتوقع لقمة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

التشكيل المتوقع لقمة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة