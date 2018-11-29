مقتل وإصابة 4 أشخاص فى حادثين إرهابيين بمحافظة ديالى بالعراق

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قتل مدنى وأصيب أخران فى انفجار عبوة ناسفة شمال شرق محافظة ديالى بالعراق.

وقال مصدر امنى فى محافظة ديالى لوكالة انباء الاعلام العراقى /واع/ إن "مدنيا استشهد واصيب اثنان آخران بانفجار عبوة ناسفة على دراجة بخارية قرب قرية ابو سباع شمال شرق بعقوبة، وإن "الاجهزة الامنية فتحت تحقيقاً فى الحادث".

وفى ذات السياق، قتل جندى بنيران قناص داعشى فى حوض الوقف شمال شرقى بعقوبة .

وقال مصدر محلى للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / إن جنديا استشهد بنيران قناص داعشى اثناء تواجده فى نقطة امنية قرب قرية ابو كرمة التابعة لناحية ابى صيدا شمال شرقى بعقوبة وأن قوات امنية بدأت بعملية تمشيط البساتين القريبة من مكان الحادث.