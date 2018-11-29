معهد التغذية يحذر من السمنة: وراء 9 أمراض أبرزها السرطان

كتب وليد عبد السلام

حذر المعهد القومى للتغذية التابع لوزارة الصحة والسكان، من مخاطر السمنة وتأثيراتها على الصحة العامة للإنسان التى قد تلحق به أضرارًا ومشاكل صحية كبيرة .

وقال المعهد القومى للتغذية التابع لوزارة الصحة، لـ"اليوم السابع"، إن السمنة تتسبب فى أمراض القلب والرئة والحصوات المرارية والعقم الذى قد يحدث نتيجة لبعض الاضرابات الهرمونية عند الشخص البدين .

وأضاف المعهد القومى للتغذية، أن السمنة تتسبب فى الإصابة بالنقرس وتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم والسكر، وزيادة معدلات الإصابة بآلام المفاصل والسرطان.