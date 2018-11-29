video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 29 نوفمبر 2018 09:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

معهد التغذية يحذر من السمنة: وراء 9 أمراض أبرزها السرطان

الخميس، 29 نوفمبر 2018 09:00 ص
معهد التغذية يحذر من السمنة: وراء 9 أمراض أبرزها السرطان د. هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق

حذر المعهد القومى للتغذية التابع لوزارة الصحة والسكان، من مخاطر السمنة وتأثيراتها على الصحة العامة للإنسان التى قد تلحق به أضرارًا ومشاكل صحية كبيرة .

 

وقال المعهد القومى للتغذية التابع لوزارة الصحة، لـ"اليوم السابع"، إن السمنة تتسبب فى أمراض القلب والرئة والحصوات المرارية والعقم الذى قد يحدث نتيجة لبعض الاضرابات الهرمونية عند الشخص البدين .

 

 وأضاف المعهد القومى للتغذية، أن السمنة تتسبب فى الإصابة بالنقرس وتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم والسكر، وزيادة معدلات الإصابة بآلام المفاصل والسرطان.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الصحة" تطلق مشروع مكافحة التبغ 2030 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى

الصحة تبدأ تفعيل إجراءات مكافحة التبغ.. وتؤكد: نصف الشعب مدخنين سلبيين.. مايسة حمزة: 410 جنيهات حد الإنفاق على التدخين بين البالغين و109 للطلاب شهريا.. والصحة العالمية: 43.6٪؜ من الرجال فى مصر مدخنون

الصحة

وزيرة الصحة

السمنة

السرطان

هالة زايد




لا تفوتك
9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل.. تعرف عليها

9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل.. تعرف عليها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

الهيئة العربية للتصنيع: قريبا إنتاج سيارات مصرية 100%

الهيئة العربية للتصنيع: قريبا إنتاج سيارات مصرية 100%

ليفربول يسقط أمام سان جيرمان ويشعل صراع التأهل بمجموعة الموت.. فيديو

ليفربول يسقط أمام سان جيرمان ويشعل صراع التأهل بمجموعة الموت.. فيديو

مطالب بسن قوانين لمواجهة 3 آلاف دومين لمواقع تبث شائعات وأخبار مغلوطة عن مصر

مطالب بسن قوانين لمواجهة 3 آلاف دومين لمواقع تبث شائعات وأخبار مغلوطة عن مصر

شاهد.. بنك قطر المركزى يكشف ديون الدوحة وتردى الاقتصاد الكلى للبلاد

شاهد.. بنك قطر المركزى يكشف ديون الدوحة وتردى الاقتصاد الكلى للبلاد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة