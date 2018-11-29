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مصرع 10 أشخاص فى هجوم استهدف شركة أمن بريطانية خاصة فى كابول

الخميس، 29 نوفمبر 2018 02:33 ص
مصرع 10 أشخاص فى هجوم استهدف شركة أمن بريطانية خاصة فى كابول قوات الجيش الأفغانى
وكالات الأنباء
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لقى 10 أشخاص على الأقل مصرعهم، اليوم، فى هجوم بسيارة مفخخة أعقبه تبادل لإطلاق النار استهدف مجمع شركة أمنية بريطانية خاصة فى شرق كابول، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وبينت ووزارة الداخلية إن الهجوم، الذى تبنته حركة طالبان"، استهدف شركة "جي4أس" التى لها مقار فى العديد من أنحاء العالم.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة وحيد مجروح انه تم نقل عشرة قتلى و19 جريحا من الموقع".

وقالت مصادر أمنية فى وقت سابق إن سيارة مفخخة انفجرت قرب مقر شركة "جي4أس" وأعقب ذلك إطلاق نار، وتزامن الهجوم مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الحكومة الأفغانية و حركة "طالبان" إلى "مباحثات سلام مباشرة".


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