مصرع وإصابة 11 شخصا فى حادث تصادم سيارتى ميكروباص بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون فى حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص على طريق الداخلة الخارجة بالقرب من قرية الشيخ مفتاح بالوادى الجديد وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجارط نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام، وجثث المتوفين إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمني إلى اللواء محمد كمال سالم مدير أمن الوادي الجديد يفيد بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارتين ميكروباص على طريق الداخلة الخارجة بالقرب من قرية الشيخ مفتاح مما أسفر عن مصرع ٤ أشخاص وإصابة ٧ آخرين كاحصائيات مبدئية وجاري نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.