video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 29 نوفمبر 2018 04:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مستشار الأمن القومى الأمريكى يلتقى الرئيس البرازيلى اليمينى المنتخب

الخميس، 29 نوفمبر 2018 03:13 م
مستشار الأمن القومى الأمريكى يلتقى الرئيس البرازيلى اليمينى المنتخب جون بولتون مستشار الرئيس الأمريكى
ريو دى جانيرو (رويترز)
إضافة تعليق

ألتقى جون بولتون مستشار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للأمن القومى بالرئيس البرازيلى اليمينى المنتخب جايير بولسونارو، اليوم الخميس لبحث قضايا تخص الأمن الإقليمى والبناء على التوافق الأيديولوجى بين الرئيسين.

وحلقت طائرة هليكوبتر برازيلية عسكرية قبالة الساحل مع وصول بولتون من أجل زيارة مدتها ساعة للقاء بولسونارو فى تجمع سكنى تحيطه الأسوار على الشاطئ بجنوب ريو دى جانيرو، وكتب بولسونارو على تويتر إن اللقاء كان "بناء جدا".

وكتب بولتون أيضا على تويتر بعد اللقاء اليوم الخميس إن ترامب دعا بولسونارو، الذى يتولى الرئاسة فى يناير كانون الثاني، لزيارة الولايات المتحدة.

ووصف بولتون الاجتماع، الذى ضم أعضاء فى فريق الأمن القومى الخاص ببولسونارو، بأنه "واسع النطاق" و"بناء جدا".

وبولسونارو معجب بالرئيس الأمريكي، ومثل ترامب، فاجأ المؤسسة السياسية عندما فاز فى أكتوبر، بالرئاسة مستفيدا من موجة غضب من الساسة التقليديين.

وتعهد بالقضاء على الفساد والتصدى للجريمة والعمل على تقارب وثيق بين البرازيل والولايات المتحدة فى تحول نحو القومية المحافظة.

وهدد بولسونارو بأن يحذو حذو ترامب ويسحب البرازيل من اتفاقية باريس للمناخ رغم أن بلاده موطن لأكبر غابة مطيرة فى العالم والتى تقع فى منطقة الأمازون.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مستشار الأمن القومى الأمريكى: ترامب مستعد لعقد قمة ثانية مع كيم جونج أون

مستشار الأمن القومى الأمريكى

أمريكا

أخبار أمريكا

الرئيس البرازيلى




لا تفوتك
ماذا ينتظر المحترفون فى الخميس الكروى؟.. محمد الننى فى نزهة مع أرسنال.. عمرو وردة يتحدى تشيلسى باليوروباليج.. الشحات فى مهمة رد الجميل لجماهير العين.. حسين السيد لإنقاذ الاتفاق من دوامة الهزائم بالدورى السعودى

ماذا ينتظر المحترفون فى الخميس الكروى؟.. محمد الننى فى نزهة مع أرسنال.. عمرو وردة يتحدى تشيلسى باليوروباليج.. الشحات فى مهمة رد الجميل لجماهير العين.. حسين السيد لإنقاذ الاتفاق من دوامة الهزائم بالدورى السعودى

محمد بن سلمان يجدد شباب المملكة.. سياسة خارجية أكثر فعالية.. مقاطعة قطر وتقويض إيران ومواجهة التطرف بالانفتاح على العالم.. الأمير الشاب صاحب مشروع تطوير الاقتصاد والاستثمار التكنولوجى

محمد بن سلمان يجدد شباب المملكة.. سياسة خارجية أكثر فعالية.. مقاطعة قطر وتقويض إيران ومواجهة التطرف بالانفتاح على العالم.. الأمير الشاب صاحب مشروع تطوير الاقتصاد والاستثمار التكنولوجى

حظوظ ليفربول فى التأهل لثمن نهائى دورى أبطال أوروبا

حظوظ ليفربول فى التأهل لثمن نهائى دورى أبطال أوروبا

9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل.. تعرف عليها

9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة