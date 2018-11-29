مستشار الأمن القومى الأمريكى يلتقى الرئيس البرازيلى اليمينى المنتخب

ريو دى جانيرو (رويترز)

ألتقى جون بولتون مستشار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للأمن القومى بالرئيس البرازيلى اليمينى المنتخب جايير بولسونارو، اليوم الخميس لبحث قضايا تخص الأمن الإقليمى والبناء على التوافق الأيديولوجى بين الرئيسين.

وحلقت طائرة هليكوبتر برازيلية عسكرية قبالة الساحل مع وصول بولتون من أجل زيارة مدتها ساعة للقاء بولسونارو فى تجمع سكنى تحيطه الأسوار على الشاطئ بجنوب ريو دى جانيرو، وكتب بولسونارو على تويتر إن اللقاء كان "بناء جدا".

وكتب بولتون أيضا على تويتر بعد اللقاء اليوم الخميس إن ترامب دعا بولسونارو، الذى يتولى الرئاسة فى يناير كانون الثاني، لزيارة الولايات المتحدة.

ووصف بولتون الاجتماع، الذى ضم أعضاء فى فريق الأمن القومى الخاص ببولسونارو، بأنه "واسع النطاق" و"بناء جدا".

وبولسونارو معجب بالرئيس الأمريكي، ومثل ترامب، فاجأ المؤسسة السياسية عندما فاز فى أكتوبر، بالرئاسة مستفيدا من موجة غضب من الساسة التقليديين.

وتعهد بالقضاء على الفساد والتصدى للجريمة والعمل على تقارب وثيق بين البرازيل والولايات المتحدة فى تحول نحو القومية المحافظة.

وهدد بولسونارو بأن يحذو حذو ترامب ويسحب البرازيل من اتفاقية باريس للمناخ رغم أن بلاده موطن لأكبر غابة مطيرة فى العالم والتى تقع فى منطقة الأمازون.