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مسئول أمنى سابق يرشح نفسه فى انتخابات أفغانستان الرئاسية

الخميس، 29 نوفمبر 2018 03:23 م
مسئول أمنى سابق يرشح نفسه فى انتخابات أفغانستان الرئاسية اقتراع _ صورة أرشيفية
كابول (رويترز)
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أعلن حليف سابق للرئيس الأفغانى أشرف غنى، كان واحدا من أقوى المسؤولين الأمنيين فى الحكومة المدعومة من الغرب قبل استقالته المفاجئة هذا العام، أنه يعتزم الترشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وسيخوض محمد حنيف أطمار، المستشار السابق للأمن القومى والذى كان يعتبر ثانى أقوى مسؤول فى الحكومة، السباق الانتخابى أمام رئيسه السابق فى الانتخابات المقررة فى 20 أبريل .

وفى الوقت الذى تسيطر فيه حركة طالبان، التى تزداد جرأة، على مساحات كبيرة من أفغانستان ويستمر العنف فى جميع أنحاء البلاد، تتحول الانتخابات إلى تحد كبير بالنسبة للحكومة فى ظل تزايد التكهنات بتأجيلها.

كما تواجه الحملات الانتخابية عقبات بسبب مساعى بدء عملية سلام مع طالبان، التى استبعدت الحوار مع حكومة غنى لأنها تعتبرها نظاما غير مشروع مفروض من الأجانب.

وخلال إعلانه ترشحه فى مقابلة مع تلفزيون تولو الإخبارى فى وقت متأخر أمس الأربعاء، قال أطمار إنه سيرحب بالمحادثات مع طالبان بشرط ألا تتغير أسس الدستور التى تشمل حقوق الإنسان والمرأة.

وقال "نرحب بعودتهم للمنظومة من أجل سلام دائم وثابت لكن نظام حكم طالبان غير مقبول"، وكان أطمار استقال فى أواخر أغسطس آب بسبب خلافات خطيرة تتعلق بنهج الرئيس فى عملية السلام.

 

 


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