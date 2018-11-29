محافظ مطروح يعتمد كشوف المستحقين للوحدات السكنية الجديدة

مطروح – حسن مشالي

اعتمد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، نتيجة لجنة بحث المستحقين من الشباب للوحدات السكنية بمساحة 100متر، بمنطقة الكيلو 4 بمدينة مرسى مطروح، بمقدم 15 ألف جنيه، وفقا للضوابط والشروط المعمول بها، والمتقدمين عليها خلال الفترة منذ يونيه 2017 ، والتي أسفرت عن قبول 109 مواطن واستبعاد 69 آخرين بشكل مبدئي لعدم انطباق الشروط عليهم.

وتم توضيح أسباب الرفض بالكشوف أمام كل حالة، مع فتح باب التظلمات لمدة 15 يوما يتم خلالها تقديم التظلمات لمكتب خدمة المواطنين، بديوان عام المحافظة، باسم السكرتير العام، ولن يلتفت للطلبات التي تأتى بعد ذلك التاريخ.

وأكد محافظ مطروح، على حرص لجنة البحث على تحقيق العدل والمساواة بكل شفافية بين أبناء المحافظة، خلال فحص ملفات جميع المتقدمين، للحصول على الوحدات السكنية، وفقا للأكثر استحقاقا لضمان الشفافية والعدالة فى التوزيع، دون تميز لأي شخص طبقا للشروط والضوابط الخاصة بإسكان الشباب، مؤكداً على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية للوصول إلى تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين.