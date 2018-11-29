محافظ كفرالشيخ: إزالة 363 حالة تعدى على الأراضى الزراعية على مساحة 38 فدان

تابع الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، أعمال الحملة الموسعة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بمراكز كفرالشيخ، الحامول، سيدى سالم، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، ومديرية الزراعة والاصلاح الزراعى بكفرالشيخ، وتحت إشراف اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، لأمن كفر الشيخ، وبمشاركة اللواء خالد اسماعيل، مساعد مدير الأمن للأمن العام، والمهندس على عبد الستار، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، المهندسة عايده ماضى رئيس مركز ومدينة الحامول، اللواء على صلاح رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، والمهندس محمد عبدالله، وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ، والعميد عبدالحليم فايد، مأمور مركز كفرالشيخ، وعدد كبير من القيادات الأمنية والشرطية والتنفيذية بمحافظة كفر الشيخ.

قال محافظ كفرالشيخ، انه تم إزالة 363 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 38 فدان، من بداية الحملة على مدار ثلاثة أيام بداية من يوم الاثنين 26 وحتى اليوم الأربعاء 28 نوفمبر 2018 من أعمال الحملة المشتركة، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، حيث تم اليوم إزالة 37 حالة على مساحة (5.17 فدان) بقرى المرابعين، كفرالمرابعين، الخضيرى، اسحاقة، الطايفة، بنطاق مركز كفرالشيخ، كما تم إزالة عدد 29 حالة بمساحة ( 3.5 فدان ) بمركز ومدينة الحامول بقرى كوم الحجر، تفتيش أبو سكين، كما تم إزالة عدد 85 حالة بمساحة ( 5.15 فدان ) بمركز سيدى سالم بقرى دمرو، التفتيش، منشأة عباس، منشأة على، تيدا.

مؤكداً أن الحملة مستمرة بجميع مراكز وقرى المحافظة حتى إزالة التعديات على ألأراضى الزراعية بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة، والأجهزة الرقابية بكفرالشيخ للحفاظ على الرقعة الزراعية.

ووجه محافظ كفر الشيخ بضرورة عدم تكرار هذه التعديات فى تلك المناطق، والوقوف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التعدى على الرقعة الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين والمعتدين على الرقعة الأرض الزراعية، التى هى حق الأجيال القادمة.

كما قدم محافظ كفرالشيخ، الشكر للواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، لأمن كفرالشيخ، والمهندس راضى أمين، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ومديرية الزراعة والإصلاح الزراعى، والقيادات الأمنية وضباط وأفراد الشرطة، وجميع المشاركين بحملة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، لجهودهم المخلصة والوطنية فى الحفاظ على الرقعة الزراعية التى هى إرثاُ لأبناء مصر المستقبل.