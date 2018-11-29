محافظ القليوبية: إزالة 1647 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 170 ألف متر مربع

القليوبية إبراهيم سالم

تابع الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، على مدار الساعة سير العمل في ازالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتي بدأت يوم الاثنين، وتستمر 10أيام، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة بمواجهة كافة صور وأشكال التعديات على الأراضي الزراعية.

وأشار المحافظ، إلى أنه تمت إزالة 527 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 50288 متر مربع، في اليوم الثالث من أعمال الحملة المشتركة بمدن وقرى المحافظة، مؤكداً أن الحملة مستمرة بجميع مراكز وقرى المحافظة حتى إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة، وحماية الأراضي وهندسة الكهرباء وشركة المياه والأجهزة الرقابية للحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأوضح، أنه بلغ إجمالى ما تم ازالته على مدار الثلاثة أيام الماضية يبلغ 1647حالة بمساحة 169875م2 بمدن وقرى المحافظة، وكانت الإزالات مكونة من ملاعب وأسوار ومبانى خفيفة ومبانى الخرسانية وتشوينات مؤكداً أن الحملة مستمرة بجميع مراكز وقرى المحافظة حتى إزالة التعديات على ألأراضى الزراعية بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة، وحماية الأراضي وهندسة الكهرباء وشركة المياه والأجهزة الرقابية للحفاظ على الرقعة الزراعية.

ووجه المحافظ، بضرورة عدم تكرار هذه التعديات فى تلك المناطق، والوقوف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التعدى على الرقعة الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين والمعتدين على الرقعة الأرض الزراعية، التى هى حق الأجيال القادمة.

واستطرد، أنه كلف رؤساء المراكز بإرسال تقارير يومية عن عدد الحالات التي تمت ازالتها، والمعوقات التي قد تواجه التنفيذ لسرعة تلافيها، فضلا عن توجيهاته بمراجعة غرف العمليات الفرعية لضمان تواصلها بالغرفة المركزية بالمحافظة، ورفع كل المستجدات والتي يتابعها بصفة شخصية لتحقيق أعلى المعدلات.

ومن الجدير بالذكر ان المحافظة قد قامت خلال النصف الاول من شهر نوفمبر بإزالة 3186 حالة بمساحة 77 فدان وذلك في اكبر حملة تقوم بها المحافظة لازالة التعديات على الاراضى الزراعية.