محافظ القاهرة: الرئيس السيسي يهتم بتوفير حياة كريمة للمواطنين

كتب سيد الخلفاوى

قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اإن الرئيس السيسى يهتم بتوفير حياه كريمة للمواطن، وذلك من خلال دعم إنشاء مشاريع الإسكان الخاصة بتطوير العشوائيات، قائلا: بدأنا فى نقلة حضارية لعدد من المناطق، ويعد انجازا كبيرا، بعد توفير حياة أفضل للمواطن، ومازلت المشاريع مستمرة .

وأضاف المحافظ فى تصريحات خاصة: عندنا 5 مشاريع سيتم افتتاحها خلال شهر وهى ستخدم المناطق العشوائية ضمن سياسة الدولة لتطويرها، وهى الأسمرات 3 والمحروسة 1 والمحروسة 2 ومشروع اهالينا ، ومشروع وروضة السيدة.

وأشار محافظ القاهرة، أن هناك مشاريع أخرى مثل جارى العمل بها مثل مشروع إسكان مدينة بدر، و مشروع معا، ومشروع الخيالة، التى ستوفر أعداد كبيرة من الوحدات السكنية.