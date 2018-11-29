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محافظ القاهرة: الرئيس السيسي يهتم بتوفير حياة كريمة للمواطنين

الخميس، 29 نوفمبر 2018 06:00 ص
محافظ القاهرة: الرئيس السيسي يهتم بتوفير حياة كريمة للمواطنين اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اإن الرئيس السيسى يهتم بتوفير حياه كريمة للمواطن، وذلك من خلال دعم إنشاء مشاريع الإسكان الخاصة بتطوير العشوائيات، قائلا: بدأنا فى نقلة حضارية لعدد من المناطق، ويعد انجازا كبيرا، بعد توفير حياة أفضل للمواطن، ومازلت المشاريع مستمرة .
 
وأضاف المحافظ فى تصريحات خاصة: عندنا 5 مشاريع سيتم افتتاحها خلال شهر وهى ستخدم المناطق العشوائية ضمن سياسة الدولة لتطويرها، وهى الأسمرات 3 والمحروسة 1 والمحروسة 2 ومشروع اهالينا ، ومشروع وروضة السيدة.
 
وأشار محافظ القاهرة، أن هناك مشاريع أخرى مثل جارى العمل بها مثل مشروع إسكان مدينة بدر، و مشروع معا، ومشروع الخيالة، التى ستوفر أعداد كبيرة من الوحدات السكنية.
 
 

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