محافظ أسيوط: غدًا انتهاء مهلة ترخيص مركبات التوك توك بجميع المراكز

أسيوط - ضحا صالح

قال اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط أن غدا تنتهي المهلة المحددة لتقنين أوضاع مركبات التوك توك وترخيصها طبقا للقرار رقم 1601 لسنة 2018 ووفقاً لأحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 معدلاً بالقانون رقم 121 لسنة 2008 وذلك بحسب التعريفة واللون وخطوط السير المقررة لهم مشددًا على استكمال إجراءات ترخيص جميع المركبات قبل أول ديسمبر حتى لا يتعرض أصحابها للمسائلة القانونيةوسحب المركبات التي لم يتم ترخيصها.

وناشد المحافظ أصحاب مركبات التوك توك بسرعة التوجه إلى الوحدة المحلية التابعة لها لإنهاء إجراءات الترخيص واتخاذ اللازم وفقاً للشروط المتبعة بإدارة المرور حيث تم تحديد التعريفة واللون وخطوط السير المقررة لكل مركز على حدا موجهًا جميع رؤساء الوحدات المحلية والاحياء التنسيق بين إدارة المرور بتذليل معوقات تراخيص وذلك في إطار حرص الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تسهيل كافة الإجراءات المطلوبة لترخيص التوك توك والقضاء على سلبياته حفاظاً على حياة المواطنين.

وأكد المحافظ أنه بعد انتهاء المهلة سيتم شن حملات مرورية على كافة مراكز المحافظة لضبط المركبات المخالفة واتخاذ إجراءات رادعة وحاسمة من بينها مصادرة المركبة مؤكداً على تطبيق القرارات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وذلك حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.

من جانبه أوضح العميد أشرف مرسي مدير إدارة المرور بأسيوط أن إجراءات الترخيص يتم عملها في يوم واحد في حالة اكتمال أوراق التوك توك وذلك من خلال مندوبين من إدارة المرور في كل مركز تسهيلاً على أصحاب تلك المركبات وتشجيعاً لهم على استكمال باقي الإجراءات لافتا أنه اعتبارًا من أول ديسمبر سيتم شن حملات مرورية بجميع المراكز لضبط المخالفين.

من ناحية اخرى، تفقد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط ؛ أعمال التطوير بميدان المستشار ممتاز نصار أمام نادي القضاة بمنطقة الوليدية بحي شرق مدينة أسيوط والتي يجرى تنفيذها بمشاركة طالبات وطلاب المدارس الفنية بالمحافظة ؛ ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة ميادين المحافظة وشوارعها الرئيسية بمدينة أسيوط وسيتم استكمالها لتشمل جميع مراكز وقرى المحافظة لتظهر بالشكل الجمالي المناسب لها.

رافقه خلال الجولة المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ ، وصلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ، ومحمد النمر مدير التعليم الفني بأسيوط.

ووجه المحافظ ؛ بإعادة دهان الأعمدة الكهربائية وتنظيف الزجاج الخاص بها ، ودهان البلدورات واستكمال أعمال التشجير وتهذيب الأشجار والتأكيد على وضع أغطية بلاعات الصرف الصحي بطريقة صحيحة وبشكل مناسب وإعادة تأهيل المقاعد والمظلات الخشبية فضلاً عن استكمال حملات النظافة وغسل الأرصفة والميدان لافتاً إلى الاستفادة بقدرات ومواهب الطلاب والشباب من مدارس التعليم الفني وجامعتي أسيوط والأزهر مؤكداً على استمرار أعمال التطوير والتنظيف لميادين وشوارع المحافظة والعمل على عودة الوجه الحضاري المميز للمحافظة كعاصمة للصعيد.