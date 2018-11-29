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محافظة القاهرة تدرس نقل ورش السيارات من حى البساتين لأماكن بديلة

الخميس، 29 نوفمبر 2018 12:04 م
محافظة القاهرة تدرس نقل ورش السيارات من حى البساتين لأماكن بديلة اللواء احمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية
كتب سيد الخلفاوى
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أعلن اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن هناك دراسة تقوم بها المحافظة لتوفير أماكن بديلـة لورش سيارات النقل الثقيل بمنطقة الحى الكندى بحى البساتين، ونقلها خارج الكتلة السكنية حرصا على راحة سكان هذه المنطقة التى تعانى من ازعاج مستمر بسببها، وذلك استجابة لتضرر السكان من انتشارها.
 
والتقى نائب المحافظ أصحاب الورش لمناقشة نقل الورش ، مؤكدا حرص الدولة على توفير أماكن بديلة لهم.
 
ومن ناحية اخرى قال نائب المحافظ إنه تم تنفيذ حملة بالتنسـيق مع شرطة المرافق وقسم شرطة البساتين لرفع الاشغالات وغلق الورش المخالفة بالإضافة الى مصادرة سيارات المأكولات مجهولة المصدر حفاظا على صحتهم .
 
وفى سياق أخر أكد نائب محافظ القاهرة أنه وجه بسرعة إصلاح كسر ماسورة مياه بشوارع 213 و105 و17 ، لتحسين الخدمة ، مشيرا إلى أن الحى شن حملة لنظافة وتطهير شارع الـ30 ورفع التراكمات وإزالة الحواجز التى تستخدم لحجز أماكن انتظار السيارات.
 
 

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