محافظة الأقصر تواصل إزالة التعديات بمدينة إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

واصل رجال الوحدة المحلية بمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة محمد سيد سليمان رئيس المركز، من حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية فى منطقة الاصلاح الزراعى بالمطاعنة، حيث شارك فى الحملة كل من حجازى النحاس، ويوسف جلال نائبا المركز، وشعبان عباس نائب مأمور مركز شرطة إسنا، والعميد محمد أبو الوفا بسطاوى مفتش فرقة إسنا، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، ويأتى ذلك فى اطار الحملات المكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية على مستوى مدن ومراكز محافظة الأقصر تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأكد محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا، أن جهود تلك الحملات أسفرت حتي الآن في إزالة 177 حالة متنوعة، حيث تم خلال اليوم الأول إزالة 60 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية في نجع الشخ فضيل، وفي اليوم الثاني 53 حالة بمساحة 2 فدان و10 قراريط في قرية النجوع، وفي اليوم الثالث 64 حالة بمساحة 3 فدان و8 قراريط في قرية أصفون.

وأضاف رئيس مدينة إسنا لـ"اليوم السابع"، أنه تمت إزالة جميع التعديات بمنطقة الشيخ فضيل ومجلس قروي النجوع وقرية أصفون، وذلك وسط تأمين مكثف من رجال الشرطة بحضور الللواء طارق أبو الفتوح مساعد فرقة الجنوب بإسنا، والعميد محمد بسطاوي مفتش الفرقة بإسنا، والمقدم محمد لطفي نائب رئيس وحدة فرع المباحث، والرائد وليد كرم من وحدة مرور إسنا، والرائد أحمد عصران رئيس مباحث إسنا، والنقيب محمد الجمل نائب رئيس المباحث، ونائب المأمور العقيد شعبان محمد، حيث شاركوا في تأمين أعمال إزالات التعديات التي كانت عبارة عن أحواش وأسوار ومنازل ومنشآت مختلفة من مغسله عربيات وورش تشحيم عربيات ونادي رياضي.