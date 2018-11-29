مجلس مدينة المراغة بسوهاج يشن حملة مرافق ويضبط 530 مخالفة متنوعة

سوهاج محمود مقبول

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة برئاسة شريف السيد حسين اليوم الخميس حملة مرافق مكبرة لإزالة الإشغالات بمدينة المراغة بمشاركة وحدة شرطة طهطا وقوة تامين برئاسة اللواء على الكاشف نائب مدير الامن لقطاع شمال وقوة من مركز شرطة المراغة بقيادة مأمور المركز و معدات الوحدة المحلية.

وأسفرت الحملة عن 428 حالة مضبوطات متنوعة و إزالة 17 حالة أشغال جزئى من الطريق العام بدون ترخيص وكذلك تحرير 13 حالة ممارسة مهنة بائع متجول بدون ترخيص و 9 حالة عدم حمل شهادة صحية وعدد 6 حالة مخالفة إدارة منشاة بدون ترخيص و 57 ورفع وازالة تندات أرصفة ومفروشات فاكهة وغرز وعربات خضار جميع المخالفات الموجودة بشارع عبد المنعم رياض وشارع احمد بدوي وسور المستشفى المركزي وإزالة أكثر من حالة تعد أمام المحال التجارية بشارع الجبانة والتي كانت تعوق حركة سير المواطنين وتسبب أزمة مرور وتكدس في تجمع السيارات والتوك توك تم رفع الإشغالات المخالفة في نطاق المدينة بأكملها.