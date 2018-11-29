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مارين لوبان تدين رد فعل حكومة فرنسا تجاه المحتجين وتطالب بحل البرلمان

الخميس، 29 نوفمبر 2018 11:24 ص
مارين لوبان تدين رد فعل حكومة فرنسا تجاه المحتجين وتطالب بحل البرلمان مارين لوبان
كتب أحمد علوى
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قالت مارين لوبان زعيمة اليمين المطرف الفرنسى، المتمثل فى حزبها " التجمع الوطنى" الجبهة الوطنية سابقا، إنها تدين الاحتقار الشديد الذى تتبعه الحكومة الفرنسية ورئيسها مع المحتجين على رفع أسعار المحروقات، ووصفت رد فعل الحكومة بالمغرور، بينما قالت إن تصريحات ماكرون بعدم التنازل ضد حركة الاحتجاجات بـ"مزعجة ومشرحة".

ووفقا لصحيفة "20 مينيت" الفرنسية، قالت لوبان "أرى أن الحل الوحيد الصحيح يتلخص داخل لجان النتخابات، ولابد أن يكون هناك من يمثل الفرنسيين بالكامل، ولا يخضع فيها من يعمل من أجل فئة واحدة"، وأضافت "حل الجمعية الوطنية وإجراء انتخابات جديدة هو الحل الأكثر أهمية للخروج من أزمة السترات الصفراء".

وهاجمت زعيمة اليمين المتطرف الحكومة، واصفة إياها بكونها صممت على تجاهل الفرنسيين وعدم سماع صرخاتهم، والمضى قدما فى خطواتها نحو الضغط على الفرنسيين، والاستمرار فى خطاها برفع أسعار المحروقات.

والجدير بالذكر، أن حركة السترات الصفراء التى تثير الشغب فى فرنسا، هى غير تابعة لمؤسسة حكومية أو سياسية محددة، إلا أنها حظيت بدعم أحزاب من اليمين المتطرف واليسار.

 


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مارين لوبان

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