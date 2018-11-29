كوسوفو: لن نرفع الضرائب عن صربيا حتى تعترف بسيادتنا

بريشتينا (أ ش أ)

قال رئيس وزراء كوسوفو، راموش هارديناج، اليوم الخميس، إن بلاده لن ترفع الضرائب المفروضة حديثًا على بضائع صربيا والبالغة 100 بالمئة حتى تعترف صربيا بسيادة كوسوفو وتتوقف عن منعها من الانضمام للمنظمات الدولية.

وقال هارديناج -حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية- أن حكومته كان عليها فرض تلك الضرائب لأنه لم يكن أمامها أى خيارات أخرى، مضيفا أن الضريبة قد تظل لوقت طويل جدا.

وكان الاتحاد الأوروبى قد حذر كوسوفو من أن هذه الضريبة الجمركية تنتهك اتفاقية التجارة الحرة لأوروبا الوسطى، فيما هددت رئيسة وزراء صربيا آنا برنابيتش، برفع القضية إلى التحكيم القضائى إذا لم تحل فى غضون 90 يومًا.

يشار إلى أن كوسوفو أعلنت استقلالها عن صربيا فى 2008 إلا أن صربيا لا تعترف بذلك، وكانت صربيا قد شنت حملة لمنع كوسوفو من الانضمام إلى الشرطة الدولية (إنتربول) وفشلت كوسوفو بالفعل فى الانضمام للمنظمة خلال الشهر الجارى.