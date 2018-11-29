video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 29 نوفمبر 2018 04:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كوسوفو: لن نرفع الضرائب عن صربيا حتى تعترف بسيادتنا

الخميس، 29 نوفمبر 2018 03:17 م
كوسوفو: لن نرفع الضرائب عن صربيا حتى تعترف بسيادتنا رئيس وزراء كوسوفو، راموش هارديناج
بريشتينا (أ ش أ)
إضافة تعليق

قال رئيس وزراء كوسوفو، راموش هارديناج، اليوم الخميس، إن بلاده لن ترفع الضرائب المفروضة حديثًا على بضائع صربيا والبالغة 100 بالمئة حتى تعترف صربيا بسيادة كوسوفو وتتوقف عن منعها من الانضمام للمنظمات الدولية.

وقال هارديناج -حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية- أن حكومته كان عليها فرض تلك الضرائب لأنه لم يكن أمامها أى خيارات أخرى، مضيفا أن الضريبة قد تظل لوقت طويل جدا.

وكان الاتحاد الأوروبى قد حذر كوسوفو من أن هذه الضريبة الجمركية تنتهك اتفاقية التجارة الحرة لأوروبا الوسطى، فيما هددت رئيسة وزراء صربيا آنا برنابيتش، برفع القضية إلى التحكيم القضائى إذا لم تحل فى غضون 90 يومًا.

يشار إلى أن كوسوفو أعلنت استقلالها عن صربيا فى 2008 إلا أن صربيا لا تعترف بذلك، وكانت صربيا قد شنت حملة لمنع كوسوفو من الانضمام إلى الشرطة الدولية (إنتربول) وفشلت كوسوفو بالفعل فى الانضمام للمنظمة خلال الشهر الجارى.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كوسوفو تفرض ضريبة بنسبة 100% على الواردات من صربيا والبوسنة

صرب كوسوفو يتظاهرون رفضا لرسوم جمركية فرضتها بريشتينا

كوسوفو

صربيا

رئيس وزراء كوسوفو

الاتحاد الاوروبى




لا تفوتك
ماذا ينتظر المحترفون فى الخميس الكروى؟.. محمد الننى فى نزهة مع أرسنال.. عمرو وردة يتحدى تشيلسى باليوروباليج.. الشحات فى مهمة رد الجميل لجماهير العين.. حسين السيد لإنقاذ الاتفاق من دوامة الهزائم بالدورى السعودى

ماذا ينتظر المحترفون فى الخميس الكروى؟.. محمد الننى فى نزهة مع أرسنال.. عمرو وردة يتحدى تشيلسى باليوروباليج.. الشحات فى مهمة رد الجميل لجماهير العين.. حسين السيد لإنقاذ الاتفاق من دوامة الهزائم بالدورى السعودى

محمد بن سلمان يجدد شباب المملكة.. سياسة خارجية أكثر فعالية.. مقاطعة قطر وتقويض إيران ومواجهة التطرف بالانفتاح على العالم.. الأمير الشاب صاحب مشروع تطوير الاقتصاد والاستثمار التكنولوجى

محمد بن سلمان يجدد شباب المملكة.. سياسة خارجية أكثر فعالية.. مقاطعة قطر وتقويض إيران ومواجهة التطرف بالانفتاح على العالم.. الأمير الشاب صاحب مشروع تطوير الاقتصاد والاستثمار التكنولوجى

حظوظ ليفربول فى التأهل لثمن نهائى دورى أبطال أوروبا

حظوظ ليفربول فى التأهل لثمن نهائى دورى أبطال أوروبا

9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل.. تعرف عليها

9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة