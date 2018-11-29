كندا تعلن إصابة دبلوماسى آخر من بعثتها فى كوبا بمرض غامض

أوتاوا (أ ش أ)

أعلنت كندا أن دبلوماسيا آخر من بعثتها فى كوبا أصيب بمرض غامض، ما يرفع عدد الإصابات المؤكدة بين الكنديين إلى 13 شخصا.

وذكرت شبكة "ايه بى سي" الأمريكية اليوم الخميس، أن الكنديين الذين أصيبوا بالمرض الغامض إما يعملون ضمن البعثة الدبلوماسية أو من أفراد أسرهم، مشيرة إلى أن أعراض هذا المرض تتمثل فى الإصابة بالصداع والدوار وصعوبة فى التركيز.

وتواصل الحكومة الكندية التحقيق فى هذه الحالات التى بدأت فى الظهور منذ أواخر عام 2016، كما انها سمحت لأفراد البعثة الدبلوماسية بالعودة إلى الديار فى حال ما رغبوا بذلك.