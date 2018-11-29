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كل ما تريد معرفته عن مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية × 7 معلومات

الخميس، 29 نوفمبر 2018 02:30 ص
كل ما تريد معرفته عن مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية × 7 معلومات د. محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان
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يرصد اليوم السابع، لقرائه كل ما يريدون معرفته عن مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية لتبادل 3 آلاف ميجاوات بين البلدين فى أوقات الذروة التى تختلف بين القاهرة والرياض بـ3 ساعات.

 

وفيما يلى أهم المعلومات الخاصة بمشروع الربط:

 

1 - وقعت مصر والسعودية اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائى فى 2012 بين البلدين.

2- يهدف الربط الكهربائى المصرى السعودى لأن يكون محوراً أساسياً فى الربط الكهربائى العربى الذى يهدف لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية تمهيدًا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء.

3- تبلغ تكلفة المشروع مليار و600 مليون دولار يخص الجانب المصرى منها 600 مليون دولار، ويقوم بالمساهمة فى التمويل إلى جانب الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية كل من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى، والبنك الإسلامى للتنمية بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

4- يبلغ معدل العائد من الاستثمار أكثر من (13%) عند استخدام الرابط فقط للمشاركة فى احتياطى توليد الكهرباء للبلدين مع مدة استرداد للتكاليف قدرها 8 سنوات، فيما يبلغ معدل العائد من الاستثمار حوالى (20%) عند استخدام الخط الرابط للمشاركة فى احتياطى التوليد ولتبادل الطاقة بين البلدين فى فترات الذروة لكل بلد بحد أعلى (3000) ميجاوات، إضافة إلى استخداماته الأخرى للتبادل التجارى للكهرباء خاصة فى الشتاء الذى سيتيح للمملكة تصدير الكهرباء الفائضة فى منظومتها إلى مصر.

5- سيتم تبادل 3 آلاف ميجا وات فى أوقات الذروة بين البلدين التى تختلف بفارق 3 ساعات بين البلدين.

6- من المتوقع أن يتم البدء فى تنفيذ المشروع خلال النصف الأول من عام 2019، ومن المقرر تشغيل المرحلة الأولى مطلع عام 2020  بقدرة 1200 ميجا وات.

7- انتهت وزارة الكهرباء المصرية من إنشاء خطوط النقل ومحطة محولات DC  "التيار المستمر" التى تعد الأحدث فى مصر والعام العربى.


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