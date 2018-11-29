قطر تشترى 36 مقاتلة من طراز "إف- 15" مزودة بتقنية إسرائيلية ذات رادار متطور

كتب- هاشم الفخرانى

ذكر موقع مجلة " إسرائيل ديفنس" المتخصص فى الشئون العسكرية أن قطر تعاقدت على شراء 36 طائرة من نوع" إف- 15 " بتقنيات إسرائيلية تتمثل فى توسيع زاوية الرؤية على رادار الطائرة .

وقالت المجلة إن الدوحة ستبداء تسلم 6 مقاتلات فى مارس 2021 بمبلغ 12 مليار دولار بواقع 3 مقاتلات كل 3 شهور بعد ذلك ، مشيرة إلى أن شركة" البيط" الإسرائيلية هى من طورت هذه التقنية فى المقاتلة.

وأشارت المجلة إلى أن الشركة الإسرائيلية أضافت هذه التقنية كذلك فى مقاتلة سترايك إيجل إف -15 التي سيعتمد عليها سلاح الجو القطرى في حال رغبته شراء هذا النوع من المقتلات.