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قطر تشترى 36 مقاتلة من طراز "إف- 15" مزودة بتقنية إسرائيلية ذات رادار متطور

الخميس، 29 نوفمبر 2018 07:37 م
قطر تشترى 36 مقاتلة من طراز "إف- 15" مزودة بتقنية إسرائيلية ذات رادار متطور مقاتلة
كتب- هاشم الفخرانى
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ذكر موقع مجلة " إسرائيل ديفنس"  المتخصص فى الشئون العسكرية أن قطر تعاقدت على شراء 36 طائرة من نوع" إف- 15 " بتقنيات إسرائيلية تتمثل فى توسيع زاوية الرؤية على رادار الطائرة .

 

وقالت المجلة إن الدوحة ستبداء تسلم  6 مقاتلات فى مارس 2021  بمبلغ 12 مليار دولار بواقع 3 مقاتلات كل 3 شهور بعد ذلك ، مشيرة إلى أن شركة" البيط" الإسرائيلية هى من طورت هذه التقنية فى المقاتلة.

 

وأشارت المجلة إلى أن الشركة الإسرائيلية أضافت هذه التقنية كذلك فى مقاتلة سترايك إيجل إف -15 التي سيعتمد عليها سلاح الجو القطرى في حال رغبته شراء هذا النوع من المقتلات.


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