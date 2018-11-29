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قرارات جمهورية بالموافقة على قرض كويتى وتخصيص أراضٍ لتنمية سيناء

الخميس، 29 نوفمبر 2018 09:38 ص
قرارات جمهورية بالموافقة على قرض كويتى وتخصيص أراضٍ لتنمية سيناء الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى
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اليوم السابع بلس
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 227 لسنة 2018، نشرته الجريدة الرسمية، بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع طريق عرضى 4 ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 17 مليوناً و500 ألف دينار كويتي. 
 
 
ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 555 لسنة 2015 بالموافقة علي الاتفاق الموقع في جاكرتا بين حكومتى مصر وإندونيسيا بشأن الإعفاء من الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة والخاصة،  مع التحفظ بشرط التصديق. 
 
 
كما نشرت الجريدة الرسمية القرارين 505 و506 لينك 2018 ، الأول بإعادة تخصيص قطعتى أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامها فى الأنشطة العمرانية، والثانى بالموافقة على إعادة تخصيص 891.21 فدان من الأراضي المملوكة ملكية خاصة لصالح القوات المسلحة.
 
 
 
 
 

 

 


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اليوم السابع بلس




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