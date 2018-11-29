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قبل الاستئناف.. كل ما تريد معرفته عن قضية متهمى نبش القبور وسرقة جثث الموتى

الخميس، 29 نوفمبر 2018 07:00 ص
قبل الاستئناف.. كل ما تريد معرفته عن قضية متهمى نبش القبور وسرقة جثث الموتى نبش القبور - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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نرصد التفاصيل الكاملة لقضية متهمى نبش القبور، المتهمين بسرقة جثث وأعضاء الموتى من مقابر الصدقة، قبل نظر استئنافهم على حكم حبسهم بجلسة اليوم الخميس، أمام محكمة جنح مستأنف السيدة زينب.

 

قضت محكمة جنح السيدة زينب، برئاسة المستشار أسامة عبد الرحمن، فى وقت سابق، بمعاقبة حارسة مقابر وشقيقها نجار مسلح بالحبس عامين، وكفالة 2000 جنيه لاتهامهما بانتهاك حرمة المقابر ونبشها.

 

ونرصد تفاصيل القضية فى النقاط الآتية:

 

- عاقبت محكمة جنح السيدة زينب حارسة مقابر وشقيقها حداد مسلح بالحبس عامين وكفالة ألفين جنيه، بتهمة انتهاك حرمة الموتى ونبش القبور.

- سدد المتهمان الكفالة لوقف تنفيذ العقوبة واستئنافا على الحكم.

- النيابة حددت 29 نوفمبر لنظر الاستئناف على حكم حبس المتهمين عامين.

- المتهمان بتحقيقات النيابة "نسرق جماجم وجثث موتى مستشفى جامعة القاهرة من مجهولى الهوية، ومن ليس لهم أقارب للسؤال عليهم".

- الصدفة تقود رجال الشرطة للقبض على المتهمين وبحوزتهم 3 جماجم.

- النيابة تقرر حبسهم وإحالتهم للمحاكمة العاجلة

- أوضحت المادة 160 من قانون العقوبات المصرى عقوبة نابش القبور بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.


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