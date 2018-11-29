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فيس بوك يحذف صورة للرئيس الفرنسى اعتبرها تنتهك قواعد الاستخدام

الخميس، 29 نوفمبر 2018 08:37 ص
فيس بوك يحذف صورة للرئيس الفرنسى اعتبرها تنتهك قواعد الاستخدام الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
كتب أحمد علوى
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قال مستخدمون لـ"فيسبوك"، إن موقع التواصل الاجتماعى حذف صورا فاضحة للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، نشروها على صفحاتهم.

وحسب مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، فأن "فيسبوك" اعتبر أن تلك الصور للرئيس الفرنسى تنتهك قواعد استخدام الموقع.

 

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ويدور الحديث عن صور يظهر فيها الرئيس ماكرون برفقة شابين لا يرتديان قميصين، التقطت أثناء زيارته لجزيرة سان مارتن الفرنسية فى البحر الكاريبى فى سبتمبر الماضى.

وذكر أحد مستخدمى "فيسبوك" الذى نشر إحدى الصور المذكورة على صفحته الشخصية، أن الموقع حجبها لاعتبار أنها تعرض "التعرى" أو "أعمالا جنسية"، وتساءل ساخرا: "ماذا حدث بعد التصوير يا سيد ماكرون"؟

وسبق للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أن تعرض لانتقاد فى بلاده بسبب تلك الصور التى تظهره "بشكل غير لائق".

 

 


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سان مارتن

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