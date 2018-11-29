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فيديو وصور.. تعرف على رسالة نجل الشهيد ساطع نعمانى إلى النجم محمد صلاح

الخميس، 29 نوفمبر 2018 10:00 م
فيديو وصور.. تعرف على رسالة نجل الشهيد ساطع نعمانى إلى النجم محمد صلاح ياسين نجل الشهيد ساطع النعماني مع محررة اليوم السابع
كتبت : دينا الحسيني - تصوير أشرف فوزى
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اليوم السابع بلس
اليوم السابع بلس

 

وجه ياسين ساطع النعمانى نجل الشهيد البطل العميد ساطع نعمانى رسالة إلى نجم منتخب مصر محمد صلاح قائلا: "أنا بحبك يا فرعون مصر، وربنا يوفقك، وأمنية حياتى أشوفك وأتصور معاك ، وبشجع ليفربول عشان خاطرك".

 

 

جاءت رسالة نجل الشهيد خلال الندوة التي عقدتها اليوم السابع بمقر الجريدة حضرت فيها زوجة الشهيد الدكتورة شيرين ساطع النعمانى، التى رحلة علاج زوجها منذ تعرضه للإصابة فى أحداث بين السرايات عام 2013 علي يد جماعة الإخوان الإرهابية وحتى استشهاده.

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نجل الشهيد مع محررة اليوم السابع 

وقدمت الزوجة كلمة شكر لجميع المصريين الذين حرصوا علي التواجد بمطار القاهرة لاستقبال زوجها خلال عودته من رحلة العلاج الأولى، مؤكدة أنه خلال رحلته الأخيرة في العلاج كان يجرى جراحة دقيقة بالعين وفى خرج فى اليوم التالى، وأجرى معها مكالمة هاتفية أكد لها عودته للقاهره خلال أيام، وبعدها توقفت الرئة فتوفى، ورفضت والأسرة تشريح الجثمان.

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نجل الشهيد ووالدتة 
 
كما قدمت زوجة الشهيد الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادات وزارة الداخلية وجميع مؤسسات الدولة التى حرصت علي إنهاء إجراءات وصول الجثمان في أسرع وقت وحرص الرئيس على حضور الجنازة ولقاءه معها ومع نجلها ، وحرصة علي اصطحاب نجل الشهيد خلال افتتاح تكنولوجيا وزارة الاتصالات منذ عدة أيام.

وأضافت زوجة الشهيد أن زوجها كان فى إجازة مرضى وقت خطاب المعزول مرسى، وقرر قطع إجازته والعودة لقسم شرطة بولاق الدكرور لينضم إلى زملائه فى هذا التوقيت .

واضافت خطابه المعزول كان يحمل  العديد من التهديدات للمصريين، الأمر الذى جعل رجال الشرطة ينتشرون في الشوارع ،واصيب زوجها وعلموا من أقاربهم بنبأ الإصابة وتوجهوا سريعاً لمستشفي الشرطة بعد إتصالات متكررة على الهاتف ولم يجيب زوجها وختمت شيرين  عزازى، زوجة الشهيد ساطع النعماني قائلة : "زوجي كان  خيرًا للغاية، وأبًا عظيمًا، وابنًا بارًا بوالديه".

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أسرة الشهيد ساطع النعماني في ندوة اليوم السابع

 


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نجل الشهيد ساطع النعماني

ياسين ساطع النعماني

رساله نجل الشهيد ساطع

كابتن محمد صلاح

اليوم السابع بلس




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