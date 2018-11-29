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فيديو.. محافظ كفر الشيخ يتابع حملة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية

الخميس، 29 نوفمبر 2018 08:03 م
فيديو.. محافظ كفر الشيخ يتابع حملة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية جانب من الحملة
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الخميس، أعمال الحملة الموسعة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بمركزى بلطيم، سيدى سالم، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، ومديرية الزراعة والإصلاح الزراعى بكفرالشيخ، وتحت إشراف اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، لأمن كفر الشيخ، وبمشاركة اللواء خالد إسماعيل، مساعد مدير الأمن للأمن العام، المهندس طلعت عبدالقادر، رئيس مركز ومدينة بلطيم، اللواء على صلاح رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، والمهندس محمد عبدالله، وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ، وعدد كبير من القيادات الأمنية والشرطية والتنفيذية بمحافظة كفر الشيخ.

قال محافظ كفرالشيخ، إنه تم إزالة 547 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 101 فدان، 10 قراريط من بداية الحملة على مدار أربعة أيام بداية من يوم الاثنين 26 وحتى اليوم الخميس 29 نوفمبر 2018 من أعمال الحملة المشتركة، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، حيث تم اليوم إزالة 102 حالة على مساحة (59 فدان) بقرى الساحل القبلى، الشيخ مبارك، والزهراء، والشهابية، والربع، كما تم إزالة عدد 82 حالة بمساحة (4.14 فدان) بمركز سيدى سالم بقرى سد خميس، الورق، دمرو، القن، الحدادى، التفتيش، منشأة عباس، تيدا، برية لاصيفر، هذا بالإضافة إلى إزالة 7 حالات تنفيذ أحكام على مساحة 16 قيراط بمركز كفرالشيخ، بقيادة المهندس على عبد الستار، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ.

 

أكد محافظ كفرالشيخ، أن الحملة مستمرة بجميع مراكز وقرى المحافظة حتى إزالة التعديات على ألأراضى الزراعية بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة، والأجهزة الرقابية بكفرالشيخ للحفاظ على الرقعة الزراعية.

ووجه محافظ كفر الشيخ بضرورة عدم تكرار هذه التعديات فى تلك المناطق، والوقوف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التعدى على الرقعة الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين والمعتدين على الرقعة الأرض الزراعية، التى هى حق الأجيال القادمة.

كما قدم محافظ كفرالشيخ، الشكر للواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، لأمن كفرالشيخ، والمهندس راضى أمين، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ومديرية الزراعة والإصلاح الزراعى، والقيادات الأمنية وضباط وأفراد الشرطة، وجميع المشاركين بحملة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، لجهودهم المخلصة والوطنية فى الحفاظ على الرقعة الزراعية التى هى إرثاُ لأبناء مصر المستقبل.

 

 


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