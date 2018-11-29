فيديو.. شقيقة الطفل السورى ضحية التنمر ببريطانيا تعرضت للضرب فى نفس المدرسة

كتبت - سالى حسام

تناولت الصحف البريطانية تفاصيل جديدة فى واقعة الاعتداء بالضرب على الطفل السورى فى بريطانيا، حيث ذكرت صحيفة "الإندبندنت" أن شقيقة الطفل السورى كانت هى الأخرى ضحية اعتداء فى المدرسة وتم تصويرها فى فيديو أيضا.

وبحسب الصحيفة فإن شرطة غرب يورك قالت إنها تلقت معلومات بفيديو الاعتداء على الطفلة البالغة من العمر 14 عاما.

وقالت محامية العائلة أن الحادث وقع يوم الثلاثاء فى مدرسة ألموندبرى العامة، وهى نفس المدرسة التى وقع فيها الاعتداء على الطفل السورى جمال البالغ من العمر 15 عاما.

Yesterday I shared a video of Syrian refugee boy being racially abused and assaulted. This is Jamal's sister being physically attacked by bullies at the same school in Huddersfield. 😢 pic.twitter.com/YGFdD4G7wI — Tommy Robinson Exposed (@Wheres_Tommy) November 28, 2018

وبسبب الهجوم الذى تعرض له الطفل السورى فى انطلاق حملة جمع تبرعات لدعم الطفل وعائلته ونتج عنها جمع أكثر من 122 ألف جنيه استرلينى حتى الآن.

وكانت الشرطة البريطانية أعلنت عن توجيه اتهامات للطفل البريطانى المتورط فى ضرب الطفل السورى جمال، حيث قالت الشرطة إن الهجوم كان بدوافع عنصرية.