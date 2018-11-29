video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 29 نوفمبر 2018 11:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فيديو.. شقيقة الطفل السورى ضحية التنمر ببريطانيا تعرضت للضرب فى نفس المدرسة

الخميس، 29 نوفمبر 2018 11:25 ص
فيديو.. شقيقة الطفل السورى ضحية التنمر ببريطانيا تعرضت للضرب فى نفس المدرسة صورة من فيديو ضرب الطفلة السورية
كتبت - سالى حسام
إضافة تعليق
اليوم السابع بلس
 
تناولت الصحف البريطانية تفاصيل جديدة فى واقعة الاعتداء بالضرب على الطفل السورى فى بريطانيا، حيث ذكرت صحيفة "الإندبندنت" أن شقيقة الطفل السورى كانت هى الأخرى ضحية اعتداء فى المدرسة وتم تصويرها فى فيديو أيضا.
 
وبحسب الصحيفة فإن شرطة غرب يورك قالت إنها تلقت معلومات بفيديو الاعتداء على الطفلة البالغة من العمر 14 عاما.
 
وقالت محامية العائلة أن الحادث وقع يوم الثلاثاء فى مدرسة ألموندبرى العامة، وهى نفس المدرسة التى وقع فيها الاعتداء على الطفل السورى جمال البالغ من العمر 15 عاما.
 
 
وبسبب الهجوم الذى تعرض له الطفل السورى فى انطلاق حملة جمع تبرعات لدعم الطفل وعائلته ونتج عنها جمع أكثر من 122 ألف جنيه استرلينى حتى الآن.
 
وكانت الشرطة البريطانية أعلنت عن توجيه اتهامات للطفل البريطانى المتورط فى ضرب الطفل السورى جمال، حيث قالت الشرطة إن الهجوم كان بدوافع عنصرية.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرض لاجىء سورى للاعتداء والتنمر فى مدرسته ببريطانيا ..فيديو وصور

بريطانيا

يورك

الطفل السورى

اللاجئ السورى

الشرطة البريطانية

تنمر

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل.. تعرف عليها

9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل.. تعرف عليها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

الهيئة العربية للتصنيع: قريبا إنتاج سيارات مصرية 100%

الهيئة العربية للتصنيع: قريبا إنتاج سيارات مصرية 100%

ليفربول يسقط أمام سان جيرمان ويشعل صراع التأهل بمجموعة الموت.. فيديو

ليفربول يسقط أمام سان جيرمان ويشعل صراع التأهل بمجموعة الموت.. فيديو

مطالب بسن قوانين لمواجهة 3 آلاف دومين لمواقع تبث شائعات وأخبار مغلوطة عن مصر

مطالب بسن قوانين لمواجهة 3 آلاف دومين لمواقع تبث شائعات وأخبار مغلوطة عن مصر

شاهد.. بنك قطر المركزى يكشف ديون الدوحة وتردى الاقتصاد الكلى للبلاد

شاهد.. بنك قطر المركزى يكشف ديون الدوحة وتردى الاقتصاد الكلى للبلاد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة