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فيديو.. دار الإفتاء تجيب على سؤال حكم قضاء الصلوات الفائتة

الخميس، 29 نوفمبر 2018 03:59 م
فيديو.. دار الإفتاء تجيب على سؤال حكم قضاء الصلوات الفائتة دار الافتاء المصرية - أرشيفية
كتبت سارة الباز
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ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لأحد المواطنين ورد خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الافتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بخصوص كيفية قضاء الصلوات الفائتة.
 
 
وأوضح فيه الدكتور عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء أن قضاء الصلوات الفائتة واجب لأن دين الله أحق أن يقضى، ويكون ذلك بصلاة فرض مع الفرض ويستمر الشخص فى ذلك حتى يغلب على ظنه أنه قضى جميع صلواته الفائتة، لافتا إلى أن قضاء الصلوات المكتوبة أولى من السنة لأنها فريضة فى رقبة المسلم. 
 
 
 

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دار الافتاء

قضاء الصلاة الفائتة

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