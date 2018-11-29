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فيديو.. "السترات الصفراء" تستكمل شغبها بإغلاق البرلمان بالحجارة

الخميس، 29 نوفمبر 2018 09:40 ص
فيديو.. "السترات الصفراء" تستكمل شغبها بإغلاق البرلمان بالحجارة جانب من شغب السترات الصفراء
كتب أحمد علوى
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احتشد عدد من المتظاهرين والمحتجين على قرارات الحكومة الفرنسية، والتى يتظاهر بسببها منذ أسبوع حركة "السترات الصفراء" التى خربت الكثير من الممتلكات العامة والخاصة، أمام البرلمان الفرنسى منددين بقرار زيادة أسعار المحروقات.

وحسبما ظهر فى مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، فقد أحضر المحتجين حجارة وبدأوا فى بنائها على مدخل البرلمان الفرنسى الذى وافق على القرار.

 

ومن جهة أخرى أظهر مقطع آخر أحد المزارعين وهو يقود جراره ويرش الزفت على جدران المبنى.

 

 

ويشار إلى أن حالة من الفوضى، وانتشار أعمال السلب والنهب تشهدها العاصمة الفرنسية باريس، وعدد من المدن الأخرى بعد الاحتجاجات التى نظمتها حركة "السترات الصفراء"، والتى تتهمها الحكومة بتبنى مخطط تخريبى تقوده أحزاب اليمين المتطرف، وبمقدمتها الحركة الوطنية بقيادة المرشحة الخاسرة مارين لوبان.

وسادت العديد من العواصم والشوارع الحيوية فى فرنسا حالة من الفوضى، بعد وقوع احتجاجات تطورت إلى أعمال عنف بين الأمن والمتظاهرين.

ولم يتوقف المحتجون على الاشتباك مع الشرطة وإنما اقتحموا عدد من المتاجر الكبرى فى البلاد، واتلفوا واجهاتها، وسرقوا ما فيها من ملابس وغيرها من منتجات مختلفة.

ونقلت إذاعة "فرانس انفو" الفرنسية، عن وزير الداخلية قوله إنه تم اعتقال 43 شخصا بينهم 26 فى باريس، وذلك على خلفية أعمال العنف التى شهدتها البلاد.

وأضاف أنه تم تسجيل 8 إصابات بينهم حالتان من الشرطة، موضحا أنه تم اعتقال 18 شخصا فى الشانزليزيه، بعد أعمال شغب دمرت المرافق العامة بالشارع.

 


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