video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 29 نوفمبر 2018 11:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فوز سالومى زورابيشفيلى بالانتخابات الرئاسية فى جورجيا

الخميس، 29 نوفمبر 2018 10:22 ص
فوز سالومى زورابيشفيلى بالانتخابات الرئاسية فى جورجيا سالومى زورابيشفيلى رئيسة جورجيا
تبليسى /أ ش أ/
إضافة تعليق

أظهرت النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية فى جورجيا، فوز وزيرة الخارجية السابقة سالومى زورابيشفيلى؛ لتصبح بذلك أول أمرأة تتولى منصب الرئاسة فى البلاد.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) اليوم الخميس، أن زورابيشفيلى حصلت، خلال جولة الإعادة التى جرت أمس الأربعاء، على 59% من مجموع الأصوات الصحيحة، بينما حصل منافسها جريجول فاشادزه على 40% من الأصوات، وتتمتع زورابيشفيلى بدعم حزب (الحلم الجورجي) الحاكم الذى يسعى إلى تطوير العلاقات مع كل من روسيا والاتحاد الأوروبي.

يذكر أن زورابيشفيلى (66 عاما) ولدت فى العاصمة الفرنسية باريس، وقد أسندت إليها وظائف بالخارجية الفرنسية قبل أن تعمل كسفيرة لفرنسا لدى تبيليسى عام 2003، ثم تولت حقيبة الخارجية بجورجيا فى عهد الرئيس ميخائيل ساكاشفيلي.

وكانت زورابيشفيلى قد حصلت على 38.64% من الأصوات فى الجولة الأولى من الانتخابات التى جرت فى 28 أكتوبر الماضي، فى حين حصل فاشادزه على 37.74% من الأصوات.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بدء التصويت لجولة الإعادة فى انتخابات رئاسة جورجيا

فوز سالومى زورابيشفيلى

الانتخابات الرئاسية

جورجيا

أخبار جورجيا

انتخابات جورجيا

سالومى زورابيشفيلى




لا تفوتك
9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل.. تعرف عليها

9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل.. تعرف عليها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

الهيئة العربية للتصنيع: قريبا إنتاج سيارات مصرية 100%

الهيئة العربية للتصنيع: قريبا إنتاج سيارات مصرية 100%

ليفربول يسقط أمام سان جيرمان ويشعل صراع التأهل بمجموعة الموت.. فيديو

ليفربول يسقط أمام سان جيرمان ويشعل صراع التأهل بمجموعة الموت.. فيديو

مطالب بسن قوانين لمواجهة 3 آلاف دومين لمواقع تبث شائعات وأخبار مغلوطة عن مصر

مطالب بسن قوانين لمواجهة 3 آلاف دومين لمواقع تبث شائعات وأخبار مغلوطة عن مصر

شاهد.. بنك قطر المركزى يكشف ديون الدوحة وتردى الاقتصاد الكلى للبلاد

شاهد.. بنك قطر المركزى يكشف ديون الدوحة وتردى الاقتصاد الكلى للبلاد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة