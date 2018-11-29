فوز سالومى زورابيشفيلى بالانتخابات الرئاسية فى جورجيا

تبليسى /أ ش أ/

أظهرت النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية فى جورجيا، فوز وزيرة الخارجية السابقة سالومى زورابيشفيلى؛ لتصبح بذلك أول أمرأة تتولى منصب الرئاسة فى البلاد.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) اليوم الخميس، أن زورابيشفيلى حصلت، خلال جولة الإعادة التى جرت أمس الأربعاء، على 59% من مجموع الأصوات الصحيحة، بينما حصل منافسها جريجول فاشادزه على 40% من الأصوات، وتتمتع زورابيشفيلى بدعم حزب (الحلم الجورجي) الحاكم الذى يسعى إلى تطوير العلاقات مع كل من روسيا والاتحاد الأوروبي.

يذكر أن زورابيشفيلى (66 عاما) ولدت فى العاصمة الفرنسية باريس، وقد أسندت إليها وظائف بالخارجية الفرنسية قبل أن تعمل كسفيرة لفرنسا لدى تبيليسى عام 2003، ثم تولت حقيبة الخارجية بجورجيا فى عهد الرئيس ميخائيل ساكاشفيلي.

وكانت زورابيشفيلى قد حصلت على 38.64% من الأصوات فى الجولة الأولى من الانتخابات التى جرت فى 28 أكتوبر الماضي، فى حين حصل فاشادزه على 37.74% من الأصوات.