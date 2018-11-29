فلسطين تجدد مطالبة المجتمع الدولى بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى

رام الله (أ ش أ)

جددت حكومة الوفاق الوطنى الفلسطينية مطالبتها المجتمع الدولى بالعمل الجاد والسريع من أجل تطبيق القوانين والشرائع الدولية التى تنص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلى، وتمكين الشعب الفلسطينى من نيل كافة حقوقه المشروعة.

وقال المتحدث الرسمى باسم الحكومة يوسف المحمود- فى بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى- أن هذا اليوم بما يمثله على المستوى العالمى يجب أن يتخطى حدود التذكير بالمأساة الفلسطينية، إلى العمل من أجل تمكين الفلسطينيين من إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كافة الأراضى الفلسطينية التى احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن المجتمع الدولى يتحمل جزءا مهما من المسؤولية إزاء استمرار الاحتلال وإزاء الجرائم والفظائع التى يستمر الاحتلال فى ارتكابها بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم.

وشدد المتحدث الرسمى على أن الصمت الدولى إزاء ما ترتكبه وما تقوم به حكومات الاحتلال الإسرائيلى يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم والمضى فى تطبيق سياساته التى تخالف القوانين والشرائع الدولية.

ودعا المتحدث الرسمى المجتمع الدولى إلى استغلال فرصة بداية العام الجديد فى جعله عاما خاليا من الحروب والنزاعات، والعمل بشجاعة على إنهاء آخر احتلال فى التاريخ تمهيداً لإرساء أسس العدل والسلام والأمن والاستقرار فى العالم أجمع.