غادة والى: 213.3 مليار جنيه إيردات "الـتأمين الاجتماعى" بزيادة 14.5% عن 2018

كتب مدحت وهبة

أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن اجمالى إيرادات الهيئة عن العام المالى 2017/2018 بلغت 213,3 مليار جنيه مقابل 176,2 عن العام المالى الماضى بنسبة زيادة قدرها 21% بينما بلغت قيمة المصروفات التأمينية عن العام المالى 2017/2018 مبلغ 154,2 مليار جنيه مقابل 134,7 مليار جنيه عن العام المالى الماضى بنسبة زيادة قدرها 14,5 %.

جاء ذلك خلال عقد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى اجتماعه برئاسة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، حيث تم اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للهئية القومية للتأمين الاجتماعى للعام المالى 2017/2018

وأوضح سامى عبد الهادى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، أن جملة الإيرادات للصندوق العام والخاص بلغت ما قيمته 93,4 مليار جنيه مقابل مبلغ 73,6 مليار جنيه عن العام المالى السابق كما بلغت قيمة المصروفات التأمينية 79,4 مليار جنيه خلال العام المالى 2017/2018 مقابل 69,4 مليار جنيه عن العام السابق .

وأشار محمد سعودى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، إلى أن جملة الإيرادات للصندوق الحكومى بلغت ما قيمته 119,98 مليار جنيه مقابل مبلغ 102,621 مليار جنيه عن العام المالى السابق كما بلغت قيمة المصروفات التأمينية 74,806 مليار جنيه خلال العام المالى 2017/2018 مقابل 65,34 مليار جنيه عن العام السابق.